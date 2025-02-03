我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

劉德華「9個字」哀悼大S… 曾認「吻戲放感情」：我會愛上她

格陵蘭擬禁外國對政黨捐款 丹麥重申其為非賣品

中央社／哥本哈根3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥總理佛瑞德里克森3日重申，格陵蘭是「非賣品」。（美聯社）
丹麥總理佛瑞德里克森3日重申，格陵蘭是「非賣品」。（美聯社）

根據今天公布的法案，格陵蘭希望禁止外國向其政黨捐款，理由是擔心受到外部影響。而在美國總統川普對格陵蘭展現興趣之際，丹麥總理重申不會出售這塊自治領地。

綜合法新社和路透報導，根據法案文本，這項法律目的在於「維護格陵蘭的政治完整性」。

由於政府在格陵蘭議會（Inatsisartut）享有多數優勢，這項法案在明天提出後獲得通過應該不成問題，且可能立即生效。

文本內容指出，「必須根據格陵蘭的地緣政治利益和當前局勢來考量這項倡議…一個超級大國盟友的代表已表示有興趣接管和控制格陵蘭」。

法案規定「包括地方和青年團體組成的政黨均不得接受外國或匿名捐贈者的捐款」，而外國捐贈者的定義是「居住或定居在格陵蘭境外的人」。

自川普提出美國有意收購格陵蘭的想法以來，格陵蘭當局一再表示，不會出售這座位於北極圈內的島嶼，但可以在這裡做生意。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上周表示，川普總統有興趣收購格陵蘭「不是在開玩笑」，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天重申，格陵蘭島是非賣品。

她在布魯塞爾出席非正式歐洲聯盟（EU）領袖會議前表示：「格陵蘭今天是丹麥王國的一部分，它是我們領土的一部分，而且是非賣品。」

佛瑞德里克森今天補充說，她同意美方的觀點，當論及安全與國防時，北極地區變得愈來愈重要。她說：「因此，如果這是為了保護我們在這個世界的一部分，我們會找到出路」。

格陵蘭將於4月6日舉行選舉，外界擔心可能會有外國干涉。

來自格陵蘭執政黨「伊努特社群黨」（Inuit Ataqatigiit）的國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）最近告訴記者：「會有不同的人、不同的團體將試圖影響格陵蘭的選舉，不只是在格陵蘭，而是在全世界。」

丹麥領導人堅稱這塊島嶼屬於格陵蘭人。

佛瑞德里克森上周造訪巴黎和柏林，尋求歐盟傳統強國的支持，以應對川普的威脅。

格陵蘭 川普 國務卿

上一則

回應川普關稅威脅 歐盟主席提3因應原則：我們準備好了

延伸閱讀

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由
馬斯克加川普 錢權相吸與相斥

馬斯克加川普 錢權相吸與相斥
川普向烏克蘭要保護費？ 提議稀土資源交換軍援和金援

川普向烏克蘭要保護費？ 提議稀土資源交換軍援和金援
「貿易戰2.0」 陸、加、墨反制川普關稅…進入懦夫博弈

「貿易戰2.0」 陸、加、墨反制川普關稅…進入懦夫博弈

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」
大S徐熙媛驟逝／與汪小菲的孩子監護權、遺產分配恐不易解決

大S徐熙媛驟逝／與汪小菲的孩子監護權、遺產分配恐不易解決
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點