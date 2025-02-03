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回應川普關稅威脅 歐盟主席提3因應原則：我們準備好了

中央社／布魯塞爾3日專電
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歐盟執委會主席范德賴恩3日在比利時布魯塞爾記者會上，回應將如何因應美國川普政府的關稅威脅。（歐新社）
歐盟執委會主席范德賴恩3日在比利時布魯塞爾記者會上，回應將如何因應美國川普政府的關稅威脅。（歐新社）

美國總統川普揚言「一定」會對歐盟關稅，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示「我們已準備好（因應）」，並強調若被美國不公平地針對上，歐盟將會強硬回應。

歐洲聯盟（EU）今天舉行27國領導人非正式高峰會，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩藉著深夜進行的高峰會後記者會作出前述表態。

川普（Donald Trump）在美東時間2日再度揚言懲罰與美國有貿易逆差的對象，點名歐盟和英國「占了美國便宜」，「他們不買我們的汽車，也不買我們的農產品，他們幾乎什麼也沒買，而我們什麼都買」，還說「一定」會像對加拿大、墨西哥和中國那樣，對歐盟徵收關稅。

面對美國的關稅威脅，范德賴恩提出歐盟的3個因應原則，一是作好準備，而「我們準備好了」；二是務實以對，並力求及早與美國溝通；三是「做好自己的功課」，聚焦在提升歐盟自身的生產力和競爭力。

波蘭目前輪值歐盟主席國，總理圖斯克（Donald Tusk）在高峰會入場前的媒體堵訪時，對美國關稅風暴表示歐盟不必驚恐，「我們不能失去常識和自信」，並說「政治上任何事情都是可能的」。

川普表示美國對歐盟貿易逆差超過3000億美元，不過歐盟數據顯示，2023年歐盟對美國的貨物貿易順差有1558億歐元，但服務貿易則是對美逆差1040億歐元。

歐盟 關稅 川普

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