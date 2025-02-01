我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州移民赴約面會官員 沒機會話別妻子即被秒送墨國

加拿大、墨西哥宣布對美實施報復關稅 2/4同步生效

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

中央社／ 瓜地馬拉市1日專電
巴拿馬運河。（路透）
巴拿馬運河。（路透）

巴拿馬政府正在調查特許經營運河港口的中國企業，是否涉及官商勾結，損害巴拿馬國家利益。該公司多年來3次修訂合約，談判過程不透明，形同黑箱作業，讓巴拿馬政府至少損失10億美金的收入。

巴拿馬主流媒體「新聞報」（LA PRENSA）報導，隸屬於香港「長江和記實業」的中國企業「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC），在1997年1月取得巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）兩個關鍵港口25年。

「巴拿馬港口公司」最初承諾每年向政府繳納固定費用2220萬美金及收入的10%。但是在2005年修改合約決議，卻取消了繳納固定費用的規定，改將每個貨櫃的處理費從6美金提升到9美金，並且要求該公司投資改善港口設施。該合約前前後後總共修訂了3次，但是愈修條件對「巴拿馬港口公司」愈有利，引人質疑。

而在2010年，巴拿馬政府將貨櫃處理費定為12美元後，同時要求從2013年開始，每5年要重新審視合約條款。但是到現在已經過去近12年，費用仍然沒有重新調整。

「新聞報」（LA PRENSA）指出，依照2010年制定的每個貨櫃12美元的費用標準，如果根據消費者物價指數（CPI）分別在2013年、2018年和2023年進行調整的話，現今每個貨櫃運輸的費用應該在16美元左右，而不是現行的12美元。雖然運河港口有其他國家企業經營，但是中國掌握的兩個最關鍵的港口，從2010年現在，至少讓巴拿馬政府短收10億美金的稅收。

而巴拿馬前政府多次合約條款調整，明顯圖利中國企業。談判條件和過程拒絕公開透明，許多資料更被前政府列為「機密」，導致有關單位無法審查。

「巴拿馬港口公司」還以會影響營運獲利為由，強烈反對並企圖阻止巴拿馬政府在其擁有的克里斯托巴港（Cristobal）附近，擴建太平洋沿岸港口設施，也引發國家發展和企業利益衝突的爭議。

此外，「巴拿馬港口公司」自從1997年，獲得運河港口長達25年特許經營權後，又在2021年依照「自動續約條款」，又取得25年的特許經營權直到2047年。但巴拿馬現任總統穆里諾（Jose Raul Mulino）政府認為，港口運營續約過程不透明，不僅涉及貪腐弊端，更可能成為中國在各地推動「一帶一路」中常見的「債務陷阱外交」，因此下令審計部門動員調查該公司。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）當地時間2月1日晚間抵達巴拿馬，預計2日上午10點會見總統穆里諾並舉行會談。盧比歐也將和運河管理部門面對面。這也是自美國總統川普揚言「奪回」巴拿馬運河以來，兩國官方首度正面交鋒。

盧比歐 一帶一路 投資

上一則

川普貿易戰起手式 對加、墨、中開徵關稅 沒有豁免項目

延伸閱讀

美凍結外援支出重創財源 人道組織跳腳

美凍結外援支出重創財源 人道組織跳腳
美凍結援外支出90天 菲律賓：不影響菲美軍事基地

美凍結援外支出90天 菲律賓：不影響菲美軍事基地
「運河永遠是我們的」巴拿馬總統在WEF告狀 中國也補一腳

「運河永遠是我們的」巴拿馬總統在WEF告狀 中國也補一腳
川普揚言奪回運河 巴拿馬向聯合國投訴

川普揚言奪回運河 巴拿馬向聯合國投訴

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43
荷蘭畫家梵谷以前未知的肖像畫。取自LMI官網

拍賣50元買到梵谷肖像？專家確認真跡現值1500萬

2025-01-31 14:39
釜山航空一架班機今晚準備從金海機場起飛時，機尾突然起火，機上169名乘客及7名機組人員緊急逃生。美聯社

南韓釜山航空飛機火警撲滅 3人輕傷

2025-01-28 12:04

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫