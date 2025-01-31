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石破茂就出訪中國表示：希望在最佳時機訪華

記者黃國樑／即時報導
日本共同社報導，日本首相石破茂表示希望在最佳時機訪問中國。（路透）
日本共同社報導，日本首相石破茂表示希望在最佳時機訪問中國。（路透）

據日本共同社昨晚報導，日本首相石破茂在31日播出的TBS電視台的CS衛視節目中，就出訪中國表示：「為了提升信賴關係，我希望在最佳時機訪華」。

而共同社也報導稱，中國外交部長王毅1月中旬在北京與日本自民黨幹事長森山裕會談時，曾非正式地提議藉亞洲冬季運動會2月上半月在中國舉辦之機，實現日本首相石破茂訪華。多名日中外交消息人士透露了此事。中國領導階層或許是為了回應美國川普政府而急於穩定與日本的關係。

報導說，據日中外交消息人士透露，王毅1月14日與自民黨幹事長森山、公明黨幹事長西田實仁舉行會談。在正式會談結束後，王毅在與森山等少數議員交談時提出，能否藉亞洲冬季運動會2月7日至14日在黑龍江省哈爾濱舉辦之機，促成石破訪華出席相關儀式。該運動將有來自中國、日本、韓國等34個國家地區的約1,300名運動員參加，預計各國政府高官也將出席。

李強在1月15日與森山和西田會談時，邀請石破早日訪華。據稱，石破17日在官邸傾聽了回國的森山等人的匯報，展現了早日訪華的意願。

不過，報導亦稱，日本政府的方針是，最優先推進擬大致在2月7日於華盛頓實施的石破與美國總統川普的首腦會談。似乎難以協調石破在同一時期訪華。

王毅 石破茂

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