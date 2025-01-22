英媒：兩艘載有導彈推進劑原料貨船將從中國駛往伊朗

金融時報報導，兩艘載有導彈推進劑原料的伊朗貨船將在未來幾周內從中國駛往伊朗。圖為伊朗在一次軍演中試射飛彈。 (美聯社)

據路透社，英國《金融時報》周三援引兩個西方國家安全官員的情報報導稱，兩艘載有導彈推進劑原料的伊朗 貨船將在未來幾周內從中國駛往伊朗。而此一交易可能會使涉及的中國實體受到美國旨在遏制伊朗武器計劃的制裁，因為兩艘伊朗船隻已經受到美國的制裁。

《金融時報》稱，懸掛伊朗國旗的「Golbon」號和「Jairan」號預計將攜帶超過1000噸過氯酸鈉，這些過氯酸鈉用於製造過氯酸銨，而過氯酸銨是飛彈固體推進劑的主要成分。

報導稱，過氯酸銨是受飛彈技術出口管制制度（自願的國際反擴散機構）控制的化學物質之一。《金融時報》引述兩名未透露姓名的官員的話稱，這批過氯酸鈉可生產 960 噸過氯酸銨，足以製造1300噸推進劑，可為260枚伊朗中程飛彈提供燃料。

官員表示，過氯酸鈉正被運往伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)，34 個裝有該化學品的20 英尺（六米）貨櫃已被裝載到週二從中國岱山島出發的「Golbon」號上。

《金融時報》稱，Jairan 預計將於2月初帶著22 個貨櫃離開中國。官員告訴英國《金融時報》，這兩艘船均屬於伊朗實體，預計將在不停靠任何港口的情況下完成前往伊朗的為期三週的航行。

官員表示，這些化學品在上海以北的太倉港口裝載到「Golbon」號上，目的地是波斯灣伊朗南部的阿巴斯港。《金融時報》報導稱，官員無法透露北京是否知悉這些貨物。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，他不了解英國《金融時報》報導的情況。華盛頓制裁律師道格．雅各布森表示，雖然聯合國對伊朗飛彈計畫的製制不再生效，但參與所通報交易的中國實體可能會因與伊朗革命衛隊和已受制裁船隻的交易而面臨美國制裁。

報導稱，美國退休防擴散官員范恩．范．迪彭 (Vann Van Diepen) 表示，中國實體自20世紀80年代以來一直在幫助伊朗的飛彈計畫。他說，伊朗現在可能擁有自己的過氯酸銨生產設施，但可能需要原料來製造這種化學物質。「這可能不是一種連續不斷的事情，」他說。 「但多年以來，這種運輸有時會持續下去。」

美國國務院一位不願透露姓名的官員表示，如果這些飛彈的設計目的是供俄羅斯在烏克蘭使用，那麼這批貨物可能會受到美國的制裁，以遏制與莫斯科的往來。

報導稱，2023年，美國對中國、香港和伊朗的個人和實體實施制裁，其中包括伊朗駐北京的武官，指控他們幫助伊朗彈道飛彈 開發採購零件和技術。去年，它對個人和實體實施了類似的制裁。