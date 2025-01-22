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新加坡總理示警：美中若完全脫鉤 會處在世界大戰邊緣

記者林宸誼／即時報導
新加坡總理黃循財21日表示，中美競爭將會加劇，儘管現階段不太可能出現「完全脫鉤」的風險，但若完全脫鉤，則會走到世界大戰邊緣。（路透）
新加坡總理黃循財21日表示，中美競爭將會加劇，儘管現階段不太可能出現「完全脫鉤」的風險，但若完全脫鉤，則會走到世界大戰邊緣。（路透）

新加坡總理黃循財21日表示，中國與美國之間的競爭將會加劇，儘管現階段不太可能出現「完全脫鉤」的風險，但若完全脫鉤，會處於第三次世界大戰的邊緣。

新加坡海峽時報報導，黃循財在與大學生對話的活動中表示，「新加坡處在一個新的環境中，一個更危險、更動盪的環境。」闡述美中關係時，黃表示，問題在於兩國都在爭奪全球領導地位，雙方都存有深深的不信任和猜疑，雖然雙方都不希望發生直接衝突，但競爭加劇下，可能有出錯風險。

黃循財進一步表示，不僅經濟方面可能有更多的貿易壁壘、更多技術脫鉤，在南海或台灣海峽等熱點地區也可能發生誤判。

黃循財指，新加坡與美中均有密切的貿易和政治關係，與一些國家都在設法應對美國總統川普的第2任期。黃表示，只要中美2國能夠管理好競爭，而不是強迫像新加坡這樣的國家選邊站，硬把世界分為美國陣營或中國陣營，我們就能有所方向。

但黃循財表示，發生這種情況的風險並不高，並補充說各國可以找到管理局勢、降低衝突風險的方法。

他補充，雖然美中將繼續激烈競爭，但世界上其他能夠影響該事件的人，仍可盡一份力，把徹底脫鉤或直接衝突發生的風險降至最低。

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