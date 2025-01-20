德外長：需以「歐洲團結」應對川普時代美中挑戰

川普20日宣誓就職。(歐新社)

德智庫墨卡托中國研究中心20日舉辦座談會，討論川普 就任後的德國 與歐洲，如何應對美中競合帶來的地緣政治挑戰。德國外長貝爾伯克籲以「歐洲團結」應對川普的「美國優先」，並舉台灣為例說明歐洲應有獨立於美國的中國戰略。

美國總統當選人川普宣誓就職之際，歐洲最大中國研究機構「墨卡托中國研究中心」（MERICS）在柏林舉辦座談會，討論川普入主白宮後，德國與歐洲如何應對美中關係變化。

德國學術暨政治基金會（SWP）國際政治與安全事務專家梅爾（Stefan Mair）會中指出，當前德國正面臨三個主要的地緣政治挑戰，包括俄羅斯侵略烏克蘭、川普上台後的跨大西洋關係，以及國際秩序巨變，而中國在這三個挑戰中都扮演關鍵角色。

梅爾解釋，來自中國的經濟支持，讓受西方國家制裁的俄羅斯得以維持對烏戰爭；雖然當前中國沒有公開提供武器，但有報導指出俄羅斯軍工業在中國境內活動，中國對烏俄戰爭的態度，將對德中關係產生決定性影響。

曾揚言要對中國課重稅的川普，是否會開啟某種形式的「經濟戰爭」？梅爾擔憂，川普可能以強硬作風，逼迫德國政府與企業「選邊站」，屆時德國是否可依靠歐洲一體化市場的實力，在美中競爭中找到與中國經濟合作的空間，有待考驗。

此外，梅爾認為不能忽視抱持修正主義、意圖改變現有國際秩序的中國所帶來的挑戰。近年中國意圖在印度、阿拉伯聯合大公國、印尼等金磚國家擴大影響力，試圖塑造新的國際經濟與政治架構。梅爾指出，這對歐洲維護既有國際秩序構成威脅。

針對學者提出的隱憂與警告，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）首先表示，在全球化的競賽中，德國既與民主國家、也與威權國家競爭。歐盟 當務之急是必須明確且清晰表達自己的戰略立場，當有人說「美國優先」時，德國應堅定回答「歐洲團結」。

她說，在聯合國有一席之地的中國理應主張世界和平，卻在一定程度上支持烏俄戰爭；美國原是歐盟在北約中最親密的安全夥伴，卻也在某些領域挑戰了歐盟所支持的多邊貿易體系，因此未來德國得與更多國際潛在夥伴合作，不僅限於原本即與美友好的日本、澳洲、加拿大，還包括波斯灣國家。

此外，她在觀眾提問環節舉台灣為例，強調德國會堅定支持基於規則的國際秩序，尤其是維護國際航道的安全，無論是拜登還是川普政府，德國都與美國一致，主張不能透過武力改變台海現狀。

但即使目標一致，歐盟與美國實現目標的方式可能存在差異。例如，過去美國曾提出可能祭出軍事「斬首行動」來保護國際航道，貝爾伯克認為，美國這樣的表述方式並不符合「保護」的概念，且德國非軍事強國，因此主張歐洲應制定「獨立於美國」的中國戰略。

貝爾伯克最後強調，縱使德國是歐盟中的大國，仍須與各成員國攜手合作，唯有透過「歐洲團結」才能有效應對川普時代的美中挑戰。