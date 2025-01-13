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天然氣搶奪戰：俄輸氣管停供將刺激LNG需求 新興國家會搶輸歐洲

編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯輸氣管停止供應天然氣，將刺激液化天然氣的需求並推高價格。(路透)
俄羅斯輸氣管停止供應天然氣，將刺激液化天然氣的需求並推高價格。(路透)

全球正準備面對今年的天然氣搶奪大戰，這會延長歐洲消費者和工廠因為帳單大漲所承受的痛苦，而復亞洲到南美洲、負擔不起高價的較貧困新興國家將黯然離開市場。

歐洲恐難達成明年冬季的天然氣儲存目標，這是俄烏戰爭引爆能源危機以來首見，在液化天然氣（LNG）明年有新產能可以緩和局勢之前，最後一次上演爭搶供應的場面。

歐洲雖然存有足夠的天然氣能度過這個冬天，而且年初以來價格走緩，但這個周末橫掃歐洲大陸的寒冷天氣正在侵蝕庫存。由於俄羅斯透過烏克蘭輸送天然氣的協議已經終止，供應選項大受擠壓。

美國銀行（BofA）的商品策略師Francisco Blanch表示，「歐洲今年肯定出現能源缺口。全球今年新增的天然氣產量都將用於彌補俄羅斯天然氣造成的短缺」。

根據駐雪尼的MST Marquee能源分析師Saul Kavonic，為了滿足預期的需求，歐洲每年將需額外進口1,000萬噸的LNG，大約比2024年多出10%。北美的新出口項目可能有助於緩解市場緊張，但有賴其提升產能的速度。

由於補足明年冬季所需庫存的選擇變少，歐洲將必須從亞洲消費大國那裡搶走一部分LNG的供應。競價恐怕會讓印度、孟加拉和埃及等國家負擔不起進口，並且影響到德國的經濟復甦。

歐洲的天然氣期貨（通常會影響到亞洲的LNG現貨價）目前比去年同期高出約45%，而2025年迄今的價格約為能源危機發生前的三倍。

休士頓能源經紀商Poten & Partners的商業情報部全球主管Jason Feer表示，如果亞太地區的庫存也耗盡，價格會飆得更高。亞洲開發中國家到時會搶不過付起得高昂溢價的歐洲買家。南美洲的巴西和阿根廷，以及從LNG出口國轉為進口國的埃及，都有負擔不起的風險。

LNG生產商或許能夠提升產能前景，但這還要看新生產設施的啟動速度。根據數據業者Kpler的分析師Laura Page，由於埃及停止出口，且俄羅斯受到美國制裁，兩方的增長微乎其微，這讓美國的增產數量成為焦點。

天然氣 埃及 俄羅斯

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