英國財政大臣里夫斯本周末率團訪問中國。(路透)

英國財政大臣里夫斯(Rachel Reeves)本週末前往中國進行訪問,與中國方面討論雙邊經濟和金融合作等問題,將訪問北京和上海,會見中國副總理何立峰,這是英國工黨政府為改善英中關係所做的重要努力。里夫斯也計劃恢復英中經濟金融對話這一每年一次的雙邊對話機制。該機制在2019年因新冠病毒大流疫爆發而中斷,一直未能恢復。

行前,里夫斯在泰晤士報發表署名文章,標題Choosing not to engage with China is no choice at all意指「選擇不跟中國打交道根本不是選項」。她一開頭就強調,振興經濟是首要任務,但必須顧及國安,兩者並不矛盾。中國是全球第二大經濟體,英國要發展經濟,不可能排除中國,英國對中國的出口,大約創造50萬個職缺。中國是英國第四大貿易夥伴。

里夫斯表示,政府該做的是尋求與北京建立穩定、平衡的關係,既合作又競爭。文章的結語就是標題:不跟中國打交道絕非英國政府選項。