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義大利總理：川普威脅武力奪取格陵蘭 是對中國的「警告」

記者黃國樑／即時報導
義大利總理梅洛尼（右）說川普威脅武力奪取格陵蘭是對中國的警告。圖為梅洛尼1月5日赴美到佛州海湖莊園拜會美國總統當選人川普。（歐新社）
義大利總理梅洛尼（右）說川普威脅武力奪取格陵蘭是對中國的警告。圖為梅洛尼1月5日赴美到佛州海湖莊園拜會美國總統當選人川普。（歐新社）

美國當選總統川普格陵蘭島的「武力威脅」鬧得沸沸揚揚。義大利總理梅洛尼9日表示，她認為川普之所以發出這樣的威脅，是對中國等外國競爭對手的一種「警告」，告誡他們不要染指美國的關鍵戰略要地。

據中國觀察者網引述法蘭西24電視台報導，梅洛尼在當天發表的一次演講中說，她認為川普並非真的打算動用軍事力量奪取格陵蘭島或巴拿馬運河的控制權。她覺得川普的言論更像是對中國及其他全球參與者發出的警告，讓它們不要插手這些具有重要戰略意義的利益。

梅洛尼表示，「在我看來，我們可以排除美國將在未來幾年試圖使用武力吞併其感興趣領土的可能性。」川普只是在表明，他不會任由靠近美國的關鍵戰略要地，落入中國等外國競爭對手的掌控之中。

她說，「我的想法是，這些言論是一種強有力的表態，意在說明在美國以及其他西方具有戰略利益的地區，若有其他全球主要參與者涉足，美國不會袖手旁觀。」

梅洛尼說，川普的演講屬於「大國遠距爭論」的一部分。她補充道，在具有重要商業意義的巴拿馬運河以及資源豐富的格陵蘭島，中國的「領導角色」正在增強，這是川普發出警告的背後原因。

梅洛尼本月4日飛抵美國佛州，與川普在海湖莊園會面。梅洛尼透露，此番會面後，她已準備好與川普合作。

報導說，9日這天，英國外交大臣拉米在倫敦演講時也表示，他認為川普不會奪取格陵蘭島。拉米稱，儘管川普的不可預測性以及「言辭的激烈程度」是其標誌性風格的一部分，「但我們不能完全依據其言辭和話語來作出判斷，而是要看他當上總統後怎麼做」。

川普 梅洛尼 格陵蘭

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