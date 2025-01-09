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德國檢方起訴三人 控當中國間諜提供海軍技術

記者陳政錄／即時報導
德國近月幾次曝光有關中國的間諜活動。示意圖。(路透)
德國近月幾次曝光有關中國的間諜活動。示意圖。(路透)

德國再次查辦涉及中國的軍事間諜活動。據外媒報導，德國聯邦檢察院近日通報，起訴三名德國人，指控他們涉嫌提供德國海軍軍事技術給中國，包括有助中國擴大海軍作戰能力的武器資訊，購買列管特殊雷射器等。

綜合德國之聲、南華早報等外媒報導，德國喀斯魯的聯邦檢察辦公室於當地時間9日通報，兩名男性和一名女性涉案，分別為赫維格·F.（Herwig F.）、伊娜·F.（Ina F.）和托馬斯·R.（Thomas R.），被指控「為中國情報機構工作」。

三人是在2024年4月在杜塞道夫和巴特洪堡這兩個德國城市被捕，德國檢方指控，托馬斯·R從2017年起就為中國國家安全部情報機構的一名員工充當代理人，後與其他兩人接觸，三人合作盜取「可用於軍事目的的德國創新技術」。

據聯合早報和前述外媒報導，赫爾維格·F和伊娜·F夫婦利用他們公司的名義，與德國多家商業和科研機構取得聯繫，德國檢方認為，從2017年2月至2024年4月，他們多次收集有助於中國擴大海軍作戰能力的資訊，涉及船用發動機、聲吶系統、飛機防護系統、裝甲車發動機和可用於軍事用途的無人機。

此外，三人還被控購買三台，屬於「軍民兩用」管製商品的特殊雷射器，在未經許可的情況下出口至中國，違反德國《對外貿易法》。

這並非近期首例德國曝光的涉中國間諜案，去年底，德國警方也表示，對一名攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地的中國男子展開調查，德國檢方考慮以間諜罪將他起訴，因為拍攝軍事設施照片危及安全。當時，中國外交部發言人林劍回應說，希望德方以事實為依據，停止以所謂的間諜案進行操弄抹黑，實際保障在德中國公民的合法權益。

另一方面，央視10日還報導了一則，有關境外間諜企圖竊取中國沿海海島軍事秘密當場被抓的案例，表示浙江某海島，因興建有敏感軍事設施，成為境外間諜情報機關關注的重點目標。浙江國安機關獲悉，有境外間諜情報機關將派遣間諜入境登陸該島，於是立即啟動緊急工作機制，後，一名境外間諜人員和一名境內助手以遊客身份乘坐渡輪前往該島，拍攝過程中當場被抓。

德國 間諜

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