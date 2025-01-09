日前防相整編駐日美軍 「美統合軍司令部 應設在日本」
日本前防衛大臣木原稔8日表示，日本正面臨二戰以來最嚴峻的國際安全環境，並點出中國在日本周邊和台海活動頻繁；木原稔並呼籲，駐日美軍司令部若整編為「統合軍司令部」，應設在日本。
美國智庫「史汀生中心」(The Stimson Center) 8日邀請木原稔以「美日同盟的未來」(The U.S.-Japan Alliance for the Future)為題發表談話。
觀察到俄羅斯、中國和北韓的軍事活動，木原稔說，日本面臨二戰之後最嚴峻、複雜的國際安全環境，認為印太地區正站在合作或衝突的交叉路口上。
木原稔指出，中國持續企圖改變東海和南海的現狀；他點出，中國空軍去年8月首度侵入日本領空、中國海軍航母又於9月航行進入日本的鄰接區(contiguous zone)，同時中方也不斷與俄國在日本周邊舉行海軍及空軍的聯合巡航。
木原稔說，由於事件在短時間接連發生，令他感受到很大的危機感。
木原稔並表示，中國在台海升級其軍事行動，包括去年在台灣總統賴清德就職典禮和台灣雙十國慶舉行大型軍事演習，並在去年12月於台灣周遭部署大量船艦。
日本國會去年通過修法，同意設立「統合作戰司令部」，集中指揮陸海空三支自衛隊；美國與日本去年7月則在東京舉行外交和國防部長「2+2」會談，美方表示，擬將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」。
木原稔表示，美國印太司令部目前位在夏威夷，與日本有時差的問題；他認為，若想解決兩國之間的距離，造成溝通上的落差，美軍應計畫在關島或日本設點。
木原稔指出，日本統合作戰司令部預計設在東京，美國的對應單位也應該設在日本；他也呼籲，美國統合軍司令部應由四星上將指揮，便於美日聯合行動時，雙方指揮官的軍階對等。
木原稔認為，美日同盟關係不會因為川普政府上台而突然改變，並指出，四方安全對話(Quad)目前沒有納入安全議題，但他相信未來一定會做考慮，也認為現在已經進入應該思考納入的階段。
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