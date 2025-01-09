日前防相整編駐日美軍 「美統合軍司令部 應設在日本」

日本前防衛大臣木原稔呼籲，駐日美軍司令部若整編為「統合軍司令部」，應設在日本。 (美聯社)

日本 前防衛大臣木原稔8日表示，日本正面臨二戰以來最嚴峻的國際安全環境，並點出中國在日本周邊和台海活動頻繁；木原稔並呼籲，駐日美軍司令部若整編為「統合軍司令部」，應設在日本。

美國智庫「史汀生中心」(The Stimson Center) 8日邀請木原稔以「美日同盟的未來」(The U.S.-Japan Alliance for the Future)為題發表談話。

觀察到俄羅斯、中國和北韓 的軍事活動，木原稔說，日本面臨二戰之後最嚴峻、複雜的國際安全環境，認為印太地區正站在合作或衝突的交叉路口上。

木原稔指出，中國持續企圖改變東海和南海的現狀；他點出，中國空軍去年8月首度侵入日本領空、中國海軍航母又於9月航行進入日本的鄰接區(contiguous zone)，同時中方也不斷與俄國在日本周邊舉行海軍及空軍的聯合巡航。

木原稔說，由於事件在短時間接連發生，令他感受到很大的危機感。

木原稔並表示，中國在台海升級其軍事行動，包括去年在台灣總統賴清德 就職典禮和台灣雙十國慶舉行大型軍事演習，並在去年12月於台灣周遭部署大量船艦。

日本國會去年通過修法，同意設立「統合作戰司令部」，集中指揮陸海空三支自衛隊；美國與日本去年7月則在東京舉行外交和國防部長「2+2」會談，美方表示，擬將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」。

木原稔表示，美國印太司令部目前位在夏威夷，與日本有時差的問題；他認為，若想解決兩國之間的距離，造成溝通上的落差，美軍應計畫在關島或日本設點。

木原稔指出，日本統合作戰司令部預計設在東京，美國的對應單位也應該設在日本；他也呼籲，美國統合軍司令部應由四星上將指揮，便於美日聯合行動時，雙方指揮官的軍階對等。