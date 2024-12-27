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傳瓜地馬拉向川普示好 願接收遭美驅逐中美洲移民

中央社／墨西哥市綜合外電報導
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。(歐新社)
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。(歐新社)

路透根據三名知情人士報導，瓜地馬拉希望與將上任的川普政府建立積極關係，願意接收遭美國驅逐出境的其它中美洲國家公民。

由於關係緊張，美國一直難以驅逐來自尼加拉瓜、委內瑞拉和海地等國無證移民。這對總統當選人川普來說可能是一項挑戰，因為他矢言驅逐數量上創紀錄、非法居住美國的移民。

要求匿名的一名瓜地馬拉官員對此問題表示，「必須採取區域性回應」，「我們希望成為解決方案的一部分」。

川普團隊已聯繫多國政府，評估它們是否有意願接收遭美國驅逐出境的第三國無證移民。

墨西哥與巴哈馬等許多美國鄰國都表示，它們不願接收。

根據美國國土安全部報告，2022年，非法居住在美國的移民逾40%來自墨西哥，在總數1100萬人之中達到480萬人，其次是瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯，這3個國家合計占總數1/5以上。

相對於鄰國薩爾瓦多和宏都拉斯，瓜地馬拉主動迎向川普的第二個任期。它與川普過渡團隊中、後來被川普任命為國務卿的參議員魯比歐（Marco Rubio）與保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）會面，討論關於移民、大規模驅逐、邊境安全、販毒和中國等問題。

薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉，還有與最公開敵視美國的尼加拉瓜政府，這些國家現在均面臨許多考量，一方面是川普要求它們接收被驅逐的移民，一方面是移民從美國匯回母國的款項恐削減。來自美國的匯款是這些國家經濟的主要命脈。

瓜地馬拉約20%的國內生產毛額（GDP）來自國外匯款，也就是瓜國人民從美國寄回的錢。

2023年，國外匯款占薩爾瓦多國內生產毛額的24%，占宏都拉斯將近30%。

瓜地馬拉官員表示，他們並不擔心國外匯款減少對經濟的立即影響，但限制國外匯款的同時，川普提議提高關稅或對國外匯款課稅，就會令人憂心。

瓜地馬拉與美國的會談表明，拜登政府的盟友、瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）的中左派政府希望與川普政府建立良好關係。

川普將於2025年1月20日就職，他的過渡團隊沒有立即回應置評請求。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 移民 墨西哥

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