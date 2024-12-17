不滿杜魯多應對川普關稅戰方針 加拿大財長方慧蘭辭職

因為與總理杜魯多(左)的財政理念不合，加拿大副總理兼財長方慧蘭(右)宣布辭職。(路透)

自美國候任總統川普威脅加徵25%進口關稅 後，加拿大 官員便急於尋找應對方針，然而加國財長方慧蘭(Chrystia Freeland)16日宣布辭職，直言與總理杜魯多 (Justin Trudeau)看法分歧，留下一封措辭直白的信後選擇掛冠而去。

華爾街日報報導，方慧蘭在X平台上公開這封致杜魯多的信，同日也是方慧蘭預計公布秋季經濟聲明的一天，該聲明顯示預算赤字比政府一年前所承諾的大幅擴大。

在信中，方慧蘭表示杜魯多13日告訴她「不再希望妳擔任財政部長」，並為她提供了內閣中的另一個職位。經過深思熟慮，方慧蘭得出的結論是「唯一誠實可行的道路是我辭去內閣職務」。

方慧蘭稱身為一個部長，她必須獲得總理充分信任，才能代表他發言並發揮作用，然而杜魯多的決定明確表示她不再擁有這種信任及隨之而來的權威。

加拿大副總理兼財長方慧蘭宣布辭職。(路透)

方慧蘭透露過去幾周她和杜魯多發現兩人對於加拿大前進的最佳道路看法分歧。「我們需要極度嚴肅地看待這項威脅。這意味著需要保持財政充盈，以便應對即將到來的關稅戰。這意味著要避免代價高昂的政治花招，我們無法承擔這些戲碼，這會讓加拿大民眾懷疑政府是否認識到當前局勢的嚴重性。」補充她秋季期間「做出巨大努力」來管理財政政策，在未來不明朗的情況下限制支出。

杜魯多和他的辦公室未公開評論方慧蘭的決定。杜魯道任命長期盟友、原公安部長勒布朗(Dominic LeBlanc)接任財長，勒布朗向記者表示他對政府、內閣的決定充滿信心。方慧蘭此前是杜魯多最忠誠、最值得信賴的副手之一，而幾乎所有民調都顯示杜魯多的自由黨落後保守黨約20個百分點，他尋求連任之路恐因方慧蘭辭去再受打擊。杜魯多內閣的多位部長已表明他們不會尋求續任。

方慧蘭表示，打算繼續代表自由黨，在明年聯邦選舉中於多倫多競選議員。