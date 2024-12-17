怕了川普關稅威脅？加拿大撥款13億加元 改善邊防

加拿大宣布將加強邊防，以減少無證移民及毒越界進入美國。(路透)

自從川普揚言上任後將對加拿大 與墨西哥就未善盡管理邊界移民 與毒品問題，會加增關稅反制後，加拿大政府於16日宣布，將撥款13億加元(約9.13億美元)提高邊境 管理效率，並透過修法給予邊界管理單位權限檢查出口貨物。

路透報導，加拿大在16日公布的迷你預算或秋季經濟報告中，提出了邊界資金投資計畫。美國下一任總統川普已威脅要對來自加拿大與墨西哥的所有出口至美國的商品徵收25%的關稅。這次加國撥款的預算將用於加拿大公共安全部(Public Safety Canada)、加拿大邊境服務署(Canada Border Services Agency，CBSA)、通訊安全局(Communications Security Establishment)與加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police)等單位。

這次說明也提到加拿大政府計畫針對海關法(Customs Act)提出修正，以便給予加拿大邊境服務署新的權限，來檢查往外出口的商品。

美國邊境巡邏隊在截至今年10月的12個月內，已在加拿大/美國邊界附近拘捕超過2萬3000名移民，人數比前一年多出一倍以上，但若與同一時期在美國/墨西哥邊界附近拘捕的150萬人相比，仍只是小巫見大巫。

加拿大警方則表示，過去四年已在邊界這一帶安裝更多攝影機與感測器，加拿大過去曾承諾將部署更多警員和針對南向過境者的技術，但當地執法官員也承認，在阻止往南移民一事上能力有限。上周亞伯達省(Alberta)也宣布將成立自己的邊境巡邏隊，不過，會取道那裡的移民人數其實並不多。