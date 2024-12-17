我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

怕了川普關稅威脅？加拿大撥款13億加元 改善邊防

編譯莊瑞萌／綜合報導
加拿大宣布將加強邊防，以減少無證移民及毒越界進入美國。(路透)
加拿大宣布將加強邊防，以減少無證移民及毒越界進入美國。(路透)

自從川普揚言上任後將對加拿大與墨西哥就未善盡管理邊界移民與毒品問題，會加增關稅反制後，加拿大政府於16日宣布，將撥款13億加元(約9.13億美元)提高邊境管理效率，並透過修法給予邊界管理單位權限檢查出口貨物。

路透報導，加拿大在16日公布的迷你預算或秋季經濟報告中，提出了邊界資金投資計畫。美國下一任總統川普已威脅要對來自加拿大與墨西哥的所有出口至美國的商品徵收25%的關稅。這次加國撥款的預算將用於加拿大公共安全部(Public Safety Canada)、加拿大邊境服務署(Canada Border Services Agency，CBSA)、通訊安全局(Communications Security Establishment)與加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police)等單位。

這次說明也提到加拿大政府計畫針對海關法(Customs Act)提出修正，以便給予加拿大邊境服務署新的權限，來檢查往外出口的商品。

美國邊境巡邏隊在截至今年10月的12個月內，已在加拿大/美國邊界附近拘捕超過2萬3000名移民，人數比前一年多出一倍以上，但若與同一時期在美國/墨西哥邊界附近拘捕的150萬人相比，仍只是小巫見大巫。

加拿大警方則表示，過去四年已在邊界這一帶安裝更多攝影機與感測器，加拿大過去曾承諾將部署更多警員和針對南向過境者的技術，但當地執法官員也承認，在阻止往南移民一事上能力有限。上周亞伯達省(Alberta)也宣布將成立自己的邊境巡邏隊，不過，會取道那裡的移民人數其實並不多。

加拿大 邊境 移民

上一則

萬那杜7.3強震釀至少1死 美使館「嚴重毀損」急關閉

下一則

蕭茲信任投票遭否決 執政聯盟瓦解 德國會明年2.23改選

延伸閱讀

求川普拯救TikTok 執行長急赴海湖莊園盼扭轉禁令

求川普拯救TikTok 執行長急赴海湖莊園盼扭轉禁令
川普首次記者會七大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

川普首次記者會七大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」
習近平不來？川普：美中可以一起解決全世界所有問題

習近平不來？川普：美中可以一起解決全世界所有問題
美國現神祕無人機 川普：拜登政府知情卻因故不說明

美國現神祕無人機 川普：拜登政府知情卻因故不說明

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08
敘利亞流亡總統阿塞德(右)與其妻阿斯瑪。(路透資料照)

阿塞德官邸廚房山珍海味 第一夫人還挑食「不吃菠菜」

2024-12-11 09:07
示意圖。(路透)

男子中3300萬元彩票 25天後在牙醫診所神秘暈倒離世

2024-12-13 14:59

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸