我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

防中國進口激增 歐盟準備貿易報復新武器：回溯課徵關稅

編譯林聰毅／綜合報導
歐盟執委會副主席斯塞儒內說，歐盟不能成為全球「產能過剩」的出路。(歐新社)
歐盟執委會副主席斯塞儒內說，歐盟不能成為全球「產能過剩」的出路。(歐新社)

美國總統當選人川普威脅要在第二任期對中國進口產品徵收高達60%關稅，引發了外界疑慮，擔心北京將對包括歐盟在內的其他市場傾銷更多商品，以彌補在美國喪失的市占率。

歐盟當局正在推動更多成員國支持課徵關稅等措施，以因應中國進口商品激增的威脅。目前歐盟執委會已準備一些新武器，包括一項反脅迫工具，使其能夠迅速對實施出口限制或進口禁運的國家進行報復。執委會還可選擇將關稅課徵日回溯到調查開始當日，以防進口激增以規避關稅。

此外，許多新興市場經濟體已對中國商品進口實施限制，也可能使更多中國商品流往歐洲。澳洲洛伊研究所高級研究員馬利德表示，「中國出口的連鎖效應正在跨出已開發市場」，土耳其、巴西和印尼等許多國家都對中國商品設置障礙。

大量廉價的中國商品輸入，將使歐洲各國境內的製造商難以競爭，升高了歐盟採取報復性貿易行動的可能性。但布魯塞爾當局擔心成員國的分歧，將影響其反制能力。

歐盟決策官員擔憂，對中國採取貿易行動需仰賴成員國的強烈共識。但有些成員國可能更傾向偏袒北京，而非聽命於布魯塞爾。一名歐盟議員表示，當中國施壓時，歐盟很容易分裂。

歐盟官員指出，在北京以國內汽車市場做為要脅後，德國和其他四個國家在10月投票反對向中國電動車徵收關稅。之後，中國對白蘭地課徵反傾銷稅，修理了支持關稅措施的法國。

歐盟執委會副主席斯塞儒內(Stéphane Séjourné)接受英國金融時報(FT)採訪時說，歐盟不能成為全球「產能過剩」的出路，並警告，若允許這種情況發生，將會有一場「短期經濟危機」。

歐盟執委會前資深貿易官員加西亞．貝雷羅(Garcia Berrero)說，歐盟可以動用現有的所謂「防衛措施」，使布魯塞爾能在進口突然激增時迅速引入關稅或配額。

一旦執委會提議課徵關稅，成員國須投票表決是否批准。然而，如果四個成員國或占35%以上人口的更多成員國投下反對票，就無法實行。這也使一些決策者認為歐盟執委會本身需要有更多工具。

歐盟 關稅 投票

上一則

法男對妻下藥供50男性侵 涉案者刑期恐逾600年

下一則

萬那杜7.3強震釀至少1死 美使館「嚴重毀損」急關閉

延伸閱讀

歐盟第15輪對俄制裁 首度納入亞太鏈接等中企及北韓高官

歐盟第15輪對俄制裁 首度納入亞太鏈接等中企及北韓高官
歐盟啟動Iris²衛星群網絡計劃 力拚馬斯克旗下星鏈

歐盟啟動Iris²衛星群網絡計劃 力拚馬斯克旗下星鏈
美對多晶矽等加關稅 中國商務部：將採必要措施捍衛權益

美對多晶矽等加關稅 中國商務部：將採必要措施捍衛權益
憂關稅生效後漲價 民眾搶購電腦零件、咖啡及橄欖油

憂關稅生效後漲價 民眾搶購電腦零件、咖啡及橄欖油

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08
敘利亞流亡總統阿塞德(右)與其妻阿斯瑪。(路透資料照)

阿塞德官邸廚房山珍海味 第一夫人還挑食「不吃菠菜」

2024-12-11 09:07
示意圖。(路透)

男子中3300萬元彩票 25天後在牙醫診所神秘暈倒離世

2024-12-13 14:59

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸