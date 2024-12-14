共同社：日本外相擬25日訪中 與中國外長王毅會談

日本共同社引述政府消息人士報導，日本外相岩屋毅擬於本月25日訪問中國，與中國外長王毅會談。（路透）

日本 共同社引述政府消息人士報導，關於日本外相岩屋毅本月下旬訪中之際與中國外長王毅 舉行會談，已朝著25日實施展開協調，預計岩屋毅將就中國因福島核汙水 而全面暫停進口日本水產品一事進行磋商。

日本政府相關人士14日透露，岩屋計畫24日從日本出發，但根據21日閉會的臨時國會的情況，日程也有可能變更。若成行，這將是去年4月的林芳正以來，日本外相再次訪中。兩人10月9日曾進行首次電話會談。

據報導，中日同時在探討在岩屋毅訪問期間舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」，因此預計文部科學大臣阿部俊子也將為出席而一同訪問中國。

中國國家主席習近平與日本首相石破茂11月在南美秘魯舉行會談時，確認全面推進「戰略互惠關係」，還同意盡快實施外長互訪及部長級高層對話。雙方並同意用好經濟、人文等領域高級別對話機制，盡快將關於日本福島核汙水排海問題達成的共識轉化為行動。

報導指出，預計在外長會談中，岩屋可能會圍繞中國因福島核汙水而全面暫停進口日本水產品一事，再次要求中方切實履行恢復進口的領導人共識。

中國自11月底起恢復對日本入境免簽政策，日經新聞日前報導指出，日本政府也已開始協調放寬中國公民赴日簽證申請條件，預計岩屋毅訪問中國也將商討此議題。