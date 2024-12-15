分析：尹錫悅一場戒嚴鬧劇 危及美日韓三方聯盟

南韓國會通過彈劾總統尹錫悅(左)，為他強化的美日韓三方聯盟投下變數。圖為他11月在秘魯和美國總統拜登(中)及日相石破茂三方會談。(歐新社)

美國在東北亞圍堵中國和北韓(下稱朝)，最主要仰賴與日本 及南韓 (下稱韓)的三方聯盟。南韓總統尹錫悅上台後改採親美日的外交及國防政策，大大解決華府長久以來對日韓關係不睦、導致圍堵策略出現破口的擔憂，但戒嚴事件已破壞美方如意算盤。

紐約時報及美國之音(VOA)報導，這場國內政治的混亂，可能危及美日在太平洋的三方聯盟。美日持續在太平洋加強關係，以對抗中朝，但現在正值三方同盟最脆弱的時候。

原本外界關注重點，是充滿不確定性的川普2.0明年1月將上台，他至今常抱怨日韓這兩個盟邦分攤的美國駐軍費用不夠多，還曾揚言撤離2萬多名駐韓美軍，並在第一個任期時二度和北韓領袖金正恩舉行「川金會」。日本則是自民黨黨魁兼首相石破茂在10月眾院大選落敗，面臨脆弱多數的朝小野大困局。

南韓明年可能發生新的政治轉變。分析家認為，最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明有可能接替尹錫悅成為總統，這將改變南韓目前的外交政策立場。傳統上，前總統文在寅及李在明所屬的南韓進步派政黨常避免與美日建立密切關係，主因就跟日本在二戰結束前殖民朝鮮半島的歷史問題有關。

澳洲國立大學學者羅倫．李察遜提到，若由共同民主黨執政，南韓不特別靠攏中美任一方的可能性更高，並淡化美日韓三方安全合作的重要性。

史丹福大學學者丹尼爾．斯奈德更認為，若明年共同民主黨上台，可能撤回美日韓三方安全合作。美日韓聯合軍演是過去二年三國關係深化的成果，南韓政府更迭後，聯演極可能被取消。

對南韓國會日通過彈劾案後，白宮國安會聲明，美方讚賞南韓的民主韌性與法治，並將致力朝鮮半島的和平安全。

日本首相石破茂當天對記者表示，日韓關係重要性並未有任何改變，南韓是合作因應國際社會各式各樣課題的重要夥伴及鄰邦。

北京則尚未對彈劾通過置評。但對尹錫悅12日全國演說時指控南韓這一年來發生多起疑似中國間諜的「中國間諜論」，中國外交部同日下午回應說，推動中韓關係健康穩定發展，符合雙方共同利益。