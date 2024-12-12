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中俄積極擴增軍備 北約秘書長籲成員國轉向「戰時思維」

編譯徐榆涵／即時報導
北約秘書長呂特。(歐新社)
北約秘書長呂特。(歐新社)

北約秘書長呂特（Mark Rutte）12日在比利時布魯塞爾發表自10月上任後首次重要演說，稱中、俄快速擴增軍備「非常危險」，呼籲北約必須轉向「戰時思維」，大幅增加國防開支，為未來與俄羅斯發生衝突做好準備。

呂特表示，俄羅斯正在為與烏克蘭和北約的長期抗戰做準備，稱當前局勢他一生所見最糟，說「我們還沒備妥應對4到5年內將發生的事」，呼籲成員國大幅增加國防開支。

他表示，他們將國內生產總值（GDP）的2%用於國防開支已經不足夠，需要做出政治決定增加國防預算，否則未來將為戰爭付出更高昂代價。

呂特強調，中國認同並支持俄國總統普亭改變世界秩序的野心，必須明視中國的企圖，包括從2020年擁有200個核子彈頭，到2030年就將有超過1000枚核武，並且非常不透明、無限制。

呂特說，「中國也正在霸凌台灣，並以可能癱瘓我們社會的方式，試圖進入我們的關鍵基礎設施。」

他指出，俄羅斯與中國快速擴增軍備，「我們有落後的風險，這非常危險」。並引述消息指，中國獲取高端武器系統的速度較美國快5、6倍，10年前中國沒有一間軍工企業位列全球前10大，而目前有3至4間。

呂特表示，歐洲的國防產業太小、太慢及太分散，需要建立「戰時心態」，呼籲用退休基金投資國防企業，並喊話歐洲國家政府改變冗長的採購流程、提供軍火企業長期合約、開闢新生產線，以增強軍備自主能力。

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