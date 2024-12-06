石破茂強調中日直接對話 日外相希望盡快訪問中國

日本首相石破茂5日出席「第20屆東京-北京論壇」並發表致辭。（路透）

日本首相石破茂 5日在「第20屆東京-北京論壇」的閉幕式上致辭表示，直接的對話是中日間消除歷史遺留問題、擴大合作的一個起點，重要的是要通過不斷積累的、坦率的討論，增進日中兩國之間的相互理解；日本外相岩屋毅則提出，希望根據兩國首腦達成的共識，盡早訪問中國。

財新網報導，當地時間12月5日晚間，「第20屆東京-北京論壇」閉幕，石破茂和岩屋毅出席致詞。石破茂回顧11月與中國國家主席習近平進行會談，雙方確認日中兩國全面推進戰略互惠關係，也確認了在各個層面加強溝通交流。

他指出，東京-北京論壇中的對話也正是加強溝通交流的一個環節。在本次東京-北京論壇，石破茂與中日人士直接會面討論，「這對我來說是非常寶貴的經歷。重要的是要通過這樣不斷積累的、坦率的討論，增進日中兩國之間的相互理解。」

石破茂稱，非常期待論壇能助力日中關係發展，打算繼續和中國領導人之間持續對話。日中兩國在亞洲乃至世界都肩負著重大的責任，發揮著重要的作用。兩國不應該僅僅局限於雙邊的關係，而也應該思考在這急劇變動的國際社會中，日中兩國應有的狀態以及應該發揮的作用。

岩屋毅表示，回顧過去20年日，中兩國作為鄰邦，經歷過多次艱難的時期，但是日中雙方有關人士堅持不懈地推進兩國關係。他先前與中國外交部長王毅 電話會談時，就曾表示日中之間同時存在著各種未決問題和合作的潛力，為了讓日中關係發展真正惠及兩國國民，希望兩國外長之間繼續進行深入的溝通。

針對近期中方恢復赴陸免簽政策，有關日中關係的報導中積極內容逐漸增多，岩屋毅表示，為進一步推動這一步伐，希望根據兩國首腦達成的共識，盡早訪問中國，並與王毅進行深入討論，解決未決問題、擴大協同合作。同時誠摯邀請王毅在適當的時間訪問日本，希望屆時共同促成雙邊合作取得更多具體進展。

「北京-東京論壇」創辦於2005年，每年舉行一次，在北京與東京輪流召開。據《日本經濟新聞》近日報導，日本政府已經開始協調放寬中國公民赴日簽證申請條件，日本外相岩屋毅正在考慮年內訪問中國，屆時與中方討論中國公民的赴日簽證問題。