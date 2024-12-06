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巴哈馬：川普團隊要求收留被驅逐移民 已予拒絕

中央社華盛頓5日綜合外電報導
巴哈馬總理戴維斯。(歐新社)
巴哈馬總理戴維斯。(歐新社)

大西洋島國巴哈馬5日表示，已拒絕美國總統當選人川普團隊的提議，巴哈馬不會收留被美國驅逐的移民；另外，墨西哥和巴拿馬也強調，只會接回本國公民。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普的團隊已經擬定一份國家名單，當無證件移民的祖國拒絕接受他們時，美方希望將這些移民驅逐到名單上的國家。

消息人士告訴NBC，美方考慮的國家包括巴哈馬、格瑞那達（Grenada）、巴拿馬及土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）。

但巴哈馬表示，「已審議並堅決拒絕」川普的計畫。川普在競選總統時，承諾要驅逐數百萬名無證件移民。

法新社報導，巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis）辦公室聲明表示，政府已收到川普政權交接團隊的提議，對方要求巴哈馬「接受（美國）驅逐他國移民的航班」。

聲明又說：「自從總理拒絕這項提議以來，沒有再與川普政權交接團隊進一步接觸或討論。」

中美洲國家巴拿馬外交部表示，未收到川普團隊的這類提議，無論是正式或非正式。

巴拿馬在聲明中指出：「更重要的是，根據國際法，我們沒有義務接收非巴拿馬籍的被驅逐人。」

土克凱可群島也表示，不會接受被驅逐的人。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）說，墨西哥與美國現任總統拜登政府有一項協議，根據內容，凡經由墨國進入美國且無證件的非墨西哥人，將被直接送回原籍國家，她希望川普政府繼續這樣做。

她說：「我們當然聲援所有人，但我們的主要職責是接收墨西哥人民，我們希望與川普政府達成協議，以防出現這類驅逐的情況。」

川普 墨西哥 移民

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