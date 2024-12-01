全球塑膠公約直擊／最後倒數 76國籲制定強力公約

全球塑膠公約最終輪談判（INC-5）預定1日劃下句點，圖為談判代表上午排隊入場參與會議的場景。（特派記者侯永全／釜山攝影）

全球塑膠公約最終輪談判（INC-5）預定1日劃下句點，由76個國家組成、支持塑膠減產的雄心壯志聯盟（High Ambition Coalition）上午舉行記者會，要求最終條約必須強制規範具體內容，包括逐步淘汰有害的塑膠產品及化學物質，以及建立穩健的財務機制。

「這是《巴黎協定》以來最重要的氣候協定。」巴拿馬氣候變遷 特使蒙特雷（Juan Carlos Monterrey）說，「如果我們無法在釜山達成一個有企圖心的公約，是對全世界的背叛。」

巴拿馬日前代表91國向INC委員會提交「塑膠減產」草案文本，該提案最終超過一百個國家支持。但中國和美國未加入。繼前天釋出條約初稿後，INC主席瓦迪維索和各國代表私下磋商兩天，目前仍未達成協議。

法國能源部 副部長吉弗內（Olga Givernet）指出，伊朗 、沙烏地阿拉伯等產油國組成的志同道合聯盟（Like-Minded Group）雖然是少數，卻一路阻撓談判進展，雄心壯志聯盟應團結起來，堅守至最後一刻。

盧安達環境管理局局長格瓦拉（Juliette Guevara）指出公約初稿中的第3條化學品、第6條生產，及第11條資金機制密不可分，必須全盤考量，才能制定出有企圖心並涵蓋問責精神的國際公約。

斐濟環境和氣候變化常務秘書麥克（Sivendra Michael）表示，開發中國家飽受塑膠廢棄物所苦，但他們不是生產者，全球須共同應對塑膠汙染；對小島開發中國家（Small island developing states，SIDs）和低度開發中國家（Least Developed Countries，LDCs）來說，透過公約確保及時且充足資金十分重要。

歐盟氣候與環境外交特使阿戈薩（Anthony Agotha）表示，這是為了下一代的健康而戰。

一百多個支持塑膠減產的公民團體11月29日曾舉行聯合記者會，要求雄心壯志聯盟展現積極作為。綠色和平代表團團長福布斯（Graham Forbes）再度呼籲雄心壯志聯盟堅守立場。「公約必須削減塑膠生產，否則它將失敗。」福布斯說，「要麼達成一項歷史性的條約，要麼面臨地球毀滅。未來幾個小時將決定我們會往哪邊走。」