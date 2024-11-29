我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

「最帥東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

石破茂：願與中國進行各層面溝通 在可合作的領域合作

記者黃國樑／即時報導
11月29日下午，日本首相石破茂在眾院全體會議上發表施政演說。(美聯社)
11月29日下午，日本首相石破茂在眾院全體會議上發表施政演說。(美聯社)

日本首相石破茂29日在國會發表施政演說，從外交和安全保障、經濟、內政等方面闡述執政主張。據澎湃新聞，石破茂在演說時表示，願與中國進行各層面的溝通。

演說中提到對華問題時，石破茂說，將基於全面推進日中戰略互惠關係，建構建設性、穩定的日中關係的大方向，與中國進行各個層面的溝通。另據觀察著網，關於對華政策，石破茂說，「將在雙方可以合作的領域進行合作」以推行「現實外交」。

據日本共同社，在外交和安保政策方面，石破茂表示將奉行「基於國家利益的現實外交」。他指出，日美同盟不僅讓日本受益，也讓美國受益，願與美國候任總統川普「坦誠討論，將同盟提升到新的高度」。

報導稱，石破茂在演說中未提及他一貫主張的亞洲版北約（NATO）構想，但著眼於修改《日美地位協定》提出將推進自衛隊對駐日美軍設施的共同使用。

澎湃新聞報導，在經濟方面，石破茂表示，將讓日本轉向由工資成長和投資驅動的成長型經濟。他說，將充分利用新資訊技術，推動地方上具有潛力的農林漁業、製造業、服務業的高附加價值化發展。他也表示，將鼓勵有積極性的高齡者、女性、殘障人士就業，打造一個不限於年齡、充分發揮個人能力和個性的社會。

在內政方面，石破茂表示將努力推動政治改革。由於自民黨和公明黨組成的執政聯盟在10月27日舉行的眾議院選舉中未能獲得過半數議席，石破茂內閣成為少數派內閣，因此他呼籲與在野黨達成廣泛共識。

11月11日，石破茂在國會眾參兩院首相指名選舉勝出，當選日本第103任首相。

石破茂 日本 就業

上一則

俄國防長訪北韓 金正恩再幫腔：俄羅斯有權對烏克蘭行使自衛權

延伸閱讀

日本追加近百億美元晶片與AI補助金 晶圓代工計畫Rapidus受惠

日本追加近百億美元晶片與AI補助金 晶圓代工計畫Rapidus受惠
被首相一職耽誤的投資大師：石破茂

被首相一職耽誤的投資大師：石破茂
日本首相石破茂資產21萬美元 閣員中排名第12

日本首相石破茂資產21萬美元 閣員中排名第12
為刺激經濟 日本首相石破茂預料宣布21.9兆日圓方案

為刺激經濟 日本首相石破茂預料宣布21.9兆日圓方案

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。圖為杜魯多22日出席活動。(路透)

加拿大街頭鬧暴動 總理杜魯多卻在泰勒絲演唱會嗨舞

2024-11-24 13:19
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

2024-11-29 07:24
俄羅斯總統普亭29日接見基洛夫州的州長。歐新社

烏媒循線追查 稱普亭小女兒用化名住巴黎 擔任DJ

2024-11-29 10:41
俄烏戰況最近升級，但觀察家預期，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。美聯社

俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

2024-11-22 10:40

超人氣

更多 >
4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了