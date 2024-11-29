石破茂：願與中國進行各層面溝通 在可合作的領域合作

11月29日下午，日本首相石破茂在眾院全體會議上發表施政演說。(美聯社)

日本 首相石破茂 29日在國會發表施政演說，從外交和安全保障、經濟、內政等方面闡述執政主張。據澎湃新聞，石破茂在演說時表示，願與中國進行各層面的溝通。

演說中提到對華問題時，石破茂說，將基於全面推進日中戰略互惠關係，建構建設性、穩定的日中關係的大方向，與中國進行各個層面的溝通。另據觀察著網，關於對華政策，石破茂說，「將在雙方可以合作的領域進行合作」以推行「現實外交」。

據日本共同社，在外交和安保政策方面，石破茂表示將奉行「基於國家利益的現實外交」。他指出，日美同盟不僅讓日本受益，也讓美國受益，願與美國候任總統川普「坦誠討論，將同盟提升到新的高度」。

報導稱，石破茂在演說中未提及他一貫主張的亞洲版北約（NATO）構想，但著眼於修改《日美地位協定》提出將推進自衛隊對駐日美軍設施的共同使用。

澎湃新聞報導，在經濟方面，石破茂表示，將讓日本轉向由工資成長和投資驅動的成長型經濟。他說，將充分利用新資訊技術，推動地方上具有潛力的農林漁業、製造業、服務業的高附加價值化發展。他也表示，將鼓勵有積極性的高齡者、女性、殘障人士就業 ，打造一個不限於年齡、充分發揮個人能力和個性的社會。

在內政方面，石破茂表示將努力推動政治改革。由於自民黨和公明黨組成的執政聯盟在10月27日舉行的眾議院選舉中未能獲得過半數議席，石破茂內閣成為少數派內閣，因此他呼籲與在野黨達成廣泛共識。

11月11日，石破茂在國會眾參兩院首相指名選舉勝出，當選日本第103任首相。