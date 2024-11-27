創辦人柳井正首度表態 UNIQLO「不使用新疆棉」

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正2017年出席在東京的新總部落成儀式。(路透)

日本 知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正，接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，Uniqlo不使用來自中國新疆 地區的棉花。這是他首度直接回應關於新疆棉的爭議。

中國一直是Uniqlo的重要市場，在中國門市甚至比在日本還多，同時也是品牌的主要生產中心。柳井正表示，儘管作為世界第二大經濟體的中國面臨挑戰，但他並不打算改變這項策略。

新疆棉花曾被譽為世界上最好的棉花之一，但是在被揭露是由穆斯林維吾爾人被強迫勞動所生產後引發抵制。

美國2022年正式對來自新疆的進口商品祭出嚴格法規，許多全球品牌將使用新疆棉花的產品下架，引發中國國內強烈反彈，知名大牌如H&M、Nike、Burberry、Esprit和Adidas等都遭到抵制。

當時，柳井正拒絕承認或否認Uniqlo是否使用新疆棉花，並表示希望在美國與中國之間保持「中立」，這項決定也讓Uniqlo得以繼續在龐大的中國零售市場保持人氣。

不過近日，柳井正在東京接受BBC採訪，談到公司在衣物材料來源及製作過程的透明化措施時正面表態：「我們沒有使用（新疆棉）」，他隨後停頓了一下，並以「話題太政治化了，我們還是到此為止」結束了回答。

儘管Uniqlo一直積極在歐洲和美國擴展，但柳井正說「我們並非全球知名品牌」，亞洲依然是Uniqlo的最大市場。

商務情報公司Strategy Risks創辦人兼執行長費許（Isaac Stone Fish）指出，中美兩國對企業施加的壓力日益增加，「如今沒有一家大企業能保持政治中立，北京和華府都希望企業選邊站，而在這方面，東京也將繼續向美國靠攏」。