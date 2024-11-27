我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現

走線客如被捕 未必「天塌了」出庭是契機

創辦人柳井正首度表態 UNIQLO「不使用新疆棉」

編譯盧思綸／即時報導
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正2017年出席在東京的新總部落成儀式。(路透)
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正2017年出席在東京的新總部落成儀式。(路透)

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正，接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，Uniqlo不使用來自中國新疆地區的棉花。這是他首度直接回應關於新疆棉的爭議。

中國一直是Uniqlo的重要市場，在中國門市甚至比在日本還多，同時也是品牌的主要生產中心。柳井正表示，儘管作為世界第二大經濟體的中國面臨挑戰，但他並不打算改變這項策略。

新疆棉花曾被譽為世界上最好的棉花之一，但是在被揭露是由穆斯林維吾爾人被強迫勞動所生產後引發抵制。

美國2022年正式對來自新疆的進口商品祭出嚴格法規，許多全球品牌將使用新疆棉花的產品下架，引發中國國內強烈反彈，知名大牌如H&M、Nike、Burberry、Esprit和Adidas等都遭到抵制。

當時，柳井正拒絕承認或否認Uniqlo是否使用新疆棉花，並表示希望在美國與中國之間保持「中立」，這項決定也讓Uniqlo得以繼續在龐大的中國零售市場保持人氣。

不過近日，柳井正在東京接受BBC採訪，談到公司在衣物材料來源及製作過程的透明化措施時正面表態：「我們沒有使用（新疆棉）」，他隨後停頓了一下，並以「話題太政治化了，我們還是到此為止」結束了回答。

儘管Uniqlo一直積極在歐洲和美國擴展，但柳井正說「我們並非全球知名品牌」，亞洲依然是Uniqlo的最大市場。

商務情報公司Strategy Risks創辦人兼執行長費許（Isaac Stone Fish）指出，中美兩國對企業施加的壓力日益增加，「如今沒有一家大企業能保持政治中立，北京和華府都希望企業選邊站，而在這方面，東京也將繼續向美國靠攏」。

新疆 日本

上一則

南韓遇117年來最強降雪 上百航班被取消、癱瘓交通已釀3死

下一則

以色列與真主黨停火 黎巴嫩數萬民眾返回家園

延伸閱讀

日本服飾Uniqlo 品牌名稱是個「美麗的錯誤」

日本服飾Uniqlo 品牌名稱是個「美麗的錯誤」
不敵人權問題…福斯汽車將出售烏魯木齊廠 全面撤離新疆業務

不敵人權問題…福斯汽車將出售烏魯木齊廠 全面撤離新疆業務
「新疆強迫勞動清單」美再列29中企 北京：藉人權霸凌

「新疆強迫勞動清單」美再列29中企 北京：藉人權霸凌
美增29中企至新疆強迫勞動清單 中國商務部：無事實依據

美增29中企至新疆強迫勞動清單 中國商務部：無事實依據

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃今天新聞簡報時反常地接起電話，對方命令她不得就此置評。路透

烏控發射洲際飛彈後 俄外交部發言人記者會突被封口

2024-11-21 11:15
俄烏戰況最近升級，但觀察家預期，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。美聯社

俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

2024-11-22 10:40

超人氣

更多 >
喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」