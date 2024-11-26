南韓今年揭25起尖端科技外洩事件 70%流向中國

南韓今年25起尖端科技海外洩露事件，洩露到中國的事件佔總數的70%。 （路透）

南韓朝鮮日報報導，警察廳國家調查本部25日表示：「今年共計揭發了25起包括國家核心技術在內的尖端科技海外洩露事件，其中洩露到中國的事件佔總數的70%。」在25起技術海外外洩事件中，10起涉及包括半導體技術在內的國家核心技術。

警察廳稱，今年1月至10月揭發了25起技術海外外洩事件，其中18起（72%）與中國有關。其次是美國（3起）、日本（1起）、德國（1起）、越南（1起）、伊朗（1起）。 7月，首爾警察廳以違反《產業技術保護法》的嫌疑逮捕了4名拍攝有機發光二極管（OLED）相關國家核心技術等並洩露給中國的嫌疑人，並拘留了2人。他們擅自拍攝了OLED技術資料，目的是在跳槽到中國競爭企業後使用。

報導稱，從流出到海外的技術領域來看，8起涉及顯示器，7件涉及半導體，可見韓國主力產業技術的流出十分嚴重。洩漏的手法也多種多樣。透過拍攝或電子郵件流出的各5起，其次為社群媒體（3起）、USB儲存（3件）、列印核心訊息（2件）、人力流出（2件）等途徑。

報導稱，尤其在25起技術海外外洩事件中，10起涉及國家核心技術。國家核心技術是指涉及半導體等技術、經濟價值高，一旦洩漏到海外會對國家安全和國家經濟產生重要影響的技術。據國家調查本部稱，2021年揭發了1起國家核心技術外洩事件，2022年4起，2023年2起，今年激增至10起，創下4年來的最高紀錄。

國家調查本部表示：「今年追回了6起海外技術洩漏事件產生的49億韓元（約351萬美元）違法所得。」9月，利用拍攝到的韓國某化學企業相關商業機密簽署中國企業技術轉移合約的一夥人收受了價值21億6000韓元（約151萬美元）的汽車、存款、股票等，警方在起訴前成功將其追繳回收。

警方有關人士稱：「為了根除趨於尖端化的海外技術洩露犯罪，正在推進增加專職調查人手」，「並探討引進偽裝調查等最新的調查技術」。