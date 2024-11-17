APEC峰會／美日韓深化印太合作 設專責祕書處

美國總統拜登(中)、日相石破茂(右)和南韓總統尹錫悅(左)15日在秘魯利馬舉行三方峰會。這也將是拜登最後一次以總統身分與日韓領袖會面。(歐新社)

美國總統拜登 、日本 首相石破茂和南韓總統尹錫悅15日在秘魯亞太經合會(APEC)場邊舉行三方峰會，共41分鐘，會後聯合聲明呼籲和平化解台海兩岸問題。

據會後聯合聲明，三位領袖表示，「我們強烈反對任何片面改變印太海域現狀的企圖，我們認識到反對南海非法海洋權利聲索的重要性。我們堅決反對在南海危險使用海警船與海上民兵船舶，以及採取脅迫性行動。我們表達支持以1982年聯合國海洋法公約體現的國際法作為基礎的全球海洋秩序，包括航行飛越自由」。

涉台部分，三人表明「我們認識到台海和平穩定是印太安全繁榮不可或缺要素。我們對台灣的基本立場沒變，我們呼籲和平解決台海兩岸問題」。

會中，拜登說這次將是他最後一次以總統身分跟日韓領袖會面，但他對美日韓三國在他任內取得的進展感到自豪。拜登、尹錫悅與日本前首相岸田文雄去年8月在美國馬里蘭州首度舉行大衛營3方峰會。拜登正在拉丁美洲訪問6天，會接連出席APEC領袖會議和巴西20國集團(G20)峰會。

白宮 聲明，美日韓同日宣布設立一個專責三方關係的祕書處，以協調深化印太韌性行動。美國助理國務卿康達14日在媒體簡報會說，拜登政府想進一步確認三方關係的正式化及制度化。但白宮國安顧問蘇利文也說，「我們完全希望下任(川普)政府能繼續執行，當然，他們未來會自行做出決定」。