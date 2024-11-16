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中韓領導人會見 尹錫悅提北韓挑釁、俄朝軍事合作

記者陳湘瑾／即時報導
南韓總統尹錫悅15日在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間同中國國家主席習近平舉行會談。（取材自中國外交部官網）
南韓總統尹錫悅15日在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間同中國國家主席習近平舉行會談。（取材自中國外交部官網）

南韓總統尹錫悅於當地時間15日在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與中國國家主席習近平舉行會談，雙方就雙邊關係和韓半島局勢等深入交換意見。尹錫悅表示，為應對北韓接連發起挑釁、烏克蘭戰爭、俄朝軍事合作，願同中方一道致力於韓半島地區的和平穩定和長治久安，習近平則回應，願當事方通過對話協商推動半島問題得到政治解決。

韓聯社16日中午發布雙方會見的詳細內容，由南韓國家安保室第一次長金泰孝在當地新聞中心召開記者會，介紹會談成果。這是中韓兩國元首自2022年11月在G20峇里島峰會期間舉行會晤以來，時隔兩年再次舉行會談。

尹錫悅呼籲中方在解決北韓挑釁和俄朝軍事合作等方面發揮建設性作用，他表示，在全球性風險挑戰相互交織的背景下，韓中兩國應密切合作，齊心協力在安全、經濟、社會、文化等各個領域深化合作。

對此，習近平回應，中方希望地區緊張局勢緩和，不希望半島出現緊張局面，願當事方通過對話協商推動半島問題得到政治解決。習近平強調，中方重視和發展對韓關係的基本立場沒有變化，願同韓方共同努力發展兩國關係。

尹錫悅表示，南韓視中國為重要夥伴，希望兩國本著相互尊重、合作共贏精神，充實戰略合作夥伴關係；習近平指出，無論形勢如何變化，中韓兩國都應該堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，發揮地理相鄰、文化相通、經濟相融優勢，加強交流，深化合作，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展，更好造福兩國人民，為促進地區和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。

雙方商定加快推進韓中自貿協定（FTA）服務投資後續談判進程，在明年迎來雙邊FTA生效十周年之際，為FTA服務投資後續談判共同付出努力。兩國元首還互相邀請對方訪問各自國家，由習近平先向尹錫悅發出訪陸邀請，尹錫悅也邀請習近平訪韓。

習近平 南韓 投資

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