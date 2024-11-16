金正恩下令量產自殺無人機「這是全球趨勢」

北韓領導人金正恩（左）14日視察自殺無人機測試。（朝中社）

北韓 官方媒體報導，北韓領導人金正恩 （Kim Jong Un）14日視察自殺無人機測試，並下令大量生產這類飛行武器，稱世界各地都在引進這種無人機，「戰場上使用自殺無人機已是全球競爭趨勢」，因此軍事理論亟需更新。

中央社引述路透和法新社報導，北韓近來迅速發展與俄羅斯的軍事合作，今年稍早也曾視察自殺無人機測試，引發外界質疑他是否正獲得俄方相關技術支援。

自殺無人機也稱為滯空彈藥，這種武器被廣泛用於俄羅斯與烏克蘭的戰爭以及中東的戰事。

北韓中央通信社（KCNA）報導說，金正恩「強調必須盡早建立串聯生產系統，進入全面量產」。

金正恩表示，全球在軍事用途的無人機方面競爭愈演愈烈，各國軍事當局很可能意識到無人機在各種規模的衝突中有所成效。

北韓中央通信社引述金正恩說法指出：「這種客觀形勢的變化代表軍事理論、實踐和教育的許多部分亟需更新。」

北韓曾派出無人機跨境飛到南韓 ，在首都首爾等重要區域上空飛行數小時，甚至進入南韓總統府周圍的禁飛區，促使南韓部署武器擊落北韓無人機。

北韓中央通信社報導同時公布多張無人機現場擊中標的物的照片，稱測試結果可見無人機沿著預定路徑飛行後「精準」擊中目標，「在不同攻擊範圍內使用的自殺攻擊無人機可執行精準攻擊地面和海上任何敵方目標的任務」。但所有照片中的無人機外觀都被打上馬賽克。

據報導，金正恩表示，由於生產成本相對低且應用範圍廣泛，無人機是「易於使用…打擊火力的部分」。

另據韓聯社報導，南韓外交部15日表示，外長趙兌烈和美國國務卿布林肯14日出席在秘魯舉行的亞太經合組織（APEC）部長級會議之機舉行會談，就韓美關系、韓美日合作、北韓問題等交換意見。

布林肯表示，美國對美韓同盟的跨黨派支持堅如磐石，他相信兩國其間取得的合作成果定將切實被移交至新一屆政府，美方為此與韓方保持緊密合作。