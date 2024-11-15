想學8年前安倍搶先赴美晤川普 日相石破茂恐吃閉門羹

日相石破茂（左二）抵達秘魯參加亞太經合會領袖峰會。(歐新社)

日本首相石破茂 尋求在結束G20峰會返日途中的20日，順便訪問美國，會晤總統當選人川普 。但朝日新聞報導，因川普正全力安排新人事，協調行程遇到困難。

石破原計畫順道造訪美國佛州的川普官邸等地，進行短時間會談。朝日電視台引述政府相關人士的話說，「川普似乎一律拒絕在正式就任總統前，與外國領袖會面的要求。」外界懷疑這個說法的可信度。一般認為，這次會談的實現可能性不高。

8年前，時任日相安倍 晉三是第一個見到川普的外國領袖，當時川普勝選才9天，外界認為，安倍該次訪問建立起彼此日後的友誼。石破想仿效安倍的作法，提早與川普見到面，可是碰了軟釘子。石破14日僅表示，目前還沒有具體的安排。

石破與川普在總統大選次日的電話會談中，同意盡早舉行面對面會談。

產經新聞報導，7日川普與石破透過翻譯，通話僅5分鐘，兩個小時前與南韓總統尹錫悅的通話則達12分鐘，前一天與法國總統馬克宏更通話25分鐘。

關於通話時間這麼短，自民黨的政調會長小野寺五典在10日的電視節目中提到，他了解，川普似乎想再多聊一會兒，但由於他是從一場會議中途離開來講電話，石破顧及這樣的情況，便讓他早些回到會場。據傳，離席的會議是一場派對形式的聚會。

自民黨議員間有人感到失望：難道只能在派對的空檔中安排通話？也有議員揣測，川普可能認為2025年自民黨會在參議院選舉中敗北，屆時石破會被換掉。因此無需急於與石破會面。

石破茂15日配合出席APEC，將首度與中國國家主席習近平及美國總統拜登等人會談。

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