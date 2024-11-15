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川普2.0經濟前景 APEC與會者紛紛表達憂心

編譯莊瑞萌／綜合報導
前總統川普即將再度入主白宮，參加2024亞太經濟合作會議(APEC)的各國代表雖避提川普，卻難掩對美國重回保護主義的擔憂。圖為美國貿易代表戴琪(右)和國務卿布林肯(中)在會上自拍。(路透)
前總統川普即將再度入主白宮，參加2024亞太經濟合作會議(APEC)的各國代表雖避提川普，卻難掩對美國重回保護主義的擔憂。圖為美國貿易代表戴琪(右)和國務卿布林肯(中)在會上自拍。(路透)

川普再度當選美國總統後，參加2024亞太經濟合作會議(APEC)的各國代表14日早上在言談之間，對於日後的全球經濟與政治發展大多表達不樂觀的看法。

彭博通訊社報導，14日早上在秘魯利馬的APEC會議上，與會者發表全球事務意見時，大多並未直接提及「川普」的名字，但隨後倫敦政經學院(London School of Economics and Political Science)公共政策學院院長貝拉斯科(Andrés Velasco)發言時便警告，隨著美國總統當選人準備重返白宮，他認為全球前景黯淡。

貝拉斯科說，「毫無疑問，我們正進入一個由美國主導的更具保護主義色彩的世界，這對於在座的各國：太平洋沿岸國家、東亞國家、拉丁美洲國家來說並不是好消息。」這種觀點，在APEC活動之前，不管在走廊、會議室或酒吧都被不斷被提到，各國許多官員皆私下對於新的美國政府表達擔憂。

關於新的美國政府的政策屆時會如何影響APEC所討論的議題，各方猜測不斷，因為川普已承諾要提高美國石油和天然氣產量，但反對者認為如此將破壞遏止氣候變遷的努力。不只如此，川普也放話要實施廣泛關稅，有可能擾亂全球供應鏈並讓拉丁美洲各國的經濟發展出現混亂。川普在貿易和關稅上的立場，勢必會影響與中國經濟緊密合作的國家，例如巴西、秘魯與墨西哥等國。

除了貝拉斯科之外，與會者在警告其政策可能帶來的後果時，都刻意避免提到「川普」的名字，例如越南國家主席梁強在演講中提醒，「孤立主義、保護主義和貿易戰只會導致經濟衰退、衝突和貧窮」。

摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)預計在14日晚間會發表演說，美國總統拜登與中國國家主席習近平也將參加今年APEC峰會，兩人並計畫於16日會面。

川普 APEC 關稅

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