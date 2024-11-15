氣候峰會現場直擊／助島國抗暖化 兩岸「攻守」角力

COP29會場內的「中國角」規模龐大，還舉辦剪春聯等活動，吸引各國與會者參與。(特派記者余承翰／攝影)

氣候峰會 各國「代表亭」(Delegation Pavilions) 是宣傳的絕佳舞台，在COP29最引人注目的是主辦國亞塞拜然和明年舉辦COP30的巴西，中國也設「中國角」，躋身場內少數大型攤位。

曾與會的台灣學者說，中國攤位過去幾年都較低調，今年盛大參與，宣示味十足，特別是即將上任的川普政府預料將降低對抗氣候變遷 的力道，場內也浮現由中國取代美國領導氣候變遷議題上的聲音。

中方今年出席官員來頭不小，除了代表團團長、生態環境部副部長趙英民，還有首度以「氣候事務特使」出席的外交部副部長劉振民、國家主席習近平特別代表的國務院 副總理丁薛祥。

值得注意的是，中國13日發表「國際零碳島嶼合作倡議」，在「南南合作計畫」框架下向世界島國遞出邀請，宣示強化對抗氣候變遷合作的計畫，包括馬爾地夫總統穆伊祖、聖多美和普林西比總理陀沃達、格瑞那達總理米切爾皆到場致詞，有意凸顯領導地位。丁薛祥致詞時更以「中國—太平洋島國氣候變化合作中心」為例，點出中國近年積極協助島嶼國家應對氣候變遷的努力。

台灣在太平洋地區三友邦，帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯在COP29的會場上大力為台灣發聲；台灣也打游擊戰，與友邦通力合作舉行場邊會議，展現台灣在淨零碳排上的貢獻，並爭取在「代表亭」曝光。

台灣外交部亞太司長藍夏禮指出，台灣對友邦的幫助是長期耕耘，例如歷年透過潔淨能源計畫，支持太平洋友邦發展太陽能基礎建設，與馬紹爾群島簽署「台馬氣候變遷調適基金合作備忘錄」、協助帛琉進行「台帛氣候變遷暨減少災害風險計畫」、協助吐瓦魯執行「海岸防護及填海造陸計畫」及興建儲水系統，亦持續透過太平洋島國論壇秘書處(PIFS)資助太平洋區域相關計畫。

中國大動作宣布協助島國對抗氣候變遷是「攻」，台灣長期協助友邦降低氣候變遷危害是「守」。在COP29的會場上，還有兩岸在太平洋島國上的外交角力。