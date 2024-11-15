誰出錢？氣候行動峰會落幕 資金難籌

COP29世界領袖氣候行動峰會，13日在亞塞拜然首都巴庫落幕。(美聯社)

為期兩日的COP29世界領袖氣候行動峰會13日落幕，儘管多邊開發銀行宣布2030年前達成提供發展中國家1200億美元氣候資金的規模，但針對「新集體量化目標」(NCQG)的討論卻難以聚焦，締約方會議草案文字從原來9頁增至34頁，學者普遍對峰會最後能否達成共識表達悲觀。

第29屆氣候峰會被形容為是「融資峰會」，著重於氣候資金和「損失與損害」基金討論，並預計訂出氣候資金新目標。過去的氣候資金目標是2020至2025年，已開發國家每年向開發中國家提供1000億美元，未來規模預計兆元起跳。

聯合國 全球政策模型計算，發展中國家至2025年須從氣候資金中取得1.1兆美元，2030年，這個數字將達到1.8兆。聯合國氣候變遷 負責人西蒙．斯蒂爾在今年初指出，全球得動用至少2.4兆美元才能實現氣候變遷目標；這次逾80位領袖、政府代表齊聚一堂，大家很期待討論出具體數字。

好消息是多邊開發銀行12日宣布，預估2030年前達到每年提供總額1700億美元的氣候資金，其中1200億美元供發展中的中低收入 國家。

這項數字規模優於多邊開發銀行在2019年所做的五年預估達25%，預料出資銀行包括亞洲開發銀行、世界銀行、非洲開發銀行。然而，COP29主席巴巴耶夫表達關切，指現在籌資進度仍與目標有很大差距。

NCQG聯合主席13日公布締約方會議草案文字，但內容為各界詬病，認為篇幅擴充但毫無聚焦，甚至有外國專家在社群網路上批評是討論退步，退回到今年6月進度。巴巴耶夫提醒峰會時程僅剩10天，須加緊腳步。

台灣「中華經濟研究院」綠色經濟研究中心研究員劉哲良認為，文本內容增加這麼多，可見各方提的需求愈來愈多。有學者則私底下認為，已開發與開發中國家間缺乏信任是核心問題。

劉哲良指出，開發中國家多期待氣候資金可以無償取得，而非透過借貸等途徑，但已開發國家也有壓力。他悲觀認為，從文本進度和今年議題困難度來看，氣候基金的來源和安排恐怕是談不出來，「真正的戰場是誰要出錢」。