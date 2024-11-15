我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

誰出錢？氣候行動峰會落幕 資金難籌

特派記者陳熙文、王惠英／巴庫報導
COP29世界領袖氣候行動峰會，13日在亞塞拜然首都巴庫落幕。(美聯社)
COP29世界領袖氣候行動峰會，13日在亞塞拜然首都巴庫落幕。(美聯社)

為期兩日的COP29世界領袖氣候行動峰會13日落幕，儘管多邊開發銀行宣布2030年前達成提供發展中國家1200億美元氣候資金的規模，但針對「新集體量化目標」(NCQG)的討論卻難以聚焦，締約方會議草案文字從原來9頁增至34頁，學者普遍對峰會最後能否達成共識表達悲觀。

第29屆氣候峰會被形容為是「融資峰會」，著重於氣候資金和「損失與損害」基金討論，並預計訂出氣候資金新目標。過去的氣候資金目標是2020至2025年，已開發國家每年向開發中國家提供1000億美元，未來規模預計兆元起跳。

聯合國全球政策模型計算，發展中國家至2025年須從氣候資金中取得1.1兆美元，2030年，這個數字將達到1.8兆。聯合國氣候變遷負責人西蒙．斯蒂爾在今年初指出，全球得動用至少2.4兆美元才能實現氣候變遷目標；這次逾80位領袖、政府代表齊聚一堂，大家很期待討論出具體數字。

好消息是多邊開發銀行12日宣布，預估2030年前達到每年提供總額1700億美元的氣候資金，其中1200億美元供發展中的中低收入國家。

這項數字規模優於多邊開發銀行在2019年所做的五年預估達25%，預料出資銀行包括亞洲開發銀行、世界銀行、非洲開發銀行。然而，COP29主席巴巴耶夫表達關切，指現在籌資進度仍與目標有很大差距。

NCQG聯合主席13日公布締約方會議草案文字，但內容為各界詬病，認為篇幅擴充但毫無聚焦，甚至有外國專家在社群網路上批評是討論退步，退回到今年6月進度。巴巴耶夫提醒峰會時程僅剩10天，須加緊腳步。

台灣「中華經濟研究院」綠色經濟研究中心研究員劉哲良認為，文本內容增加這麼多，可見各方提的需求愈來愈多。有學者則私底下認為，已開發與開發中國家間缺乏信任是核心問題。

劉哲良指出，開發中國家多期待氣候資金可以無償取得，而非透過借貸等途徑，但已開發國家也有壓力。他悲觀認為，從文本進度和今年議題困難度來看，氣候基金的來源和安排恐怕是談不出來，「真正的戰場是誰要出錢」。

學者普遍認為今年不會空手而歸，還是有很大機率訂出一個新的氣候資金目標，但劉哲良認為，峰會很難對該金額做出保證，特別是此次資金來源期待私部門挺力相助，「你怎麼要求數以萬計的私部門做出承諾」？

COP29世界領袖氣候行動峰會13日閉幕，一名駕駛在亞塞拜然首都巴庫的為電車充電...
COP29世界領袖氣候行動峰會13日閉幕，一名駕駛在亞塞拜然首都巴庫的為電車充電。(路透)

氣候變遷 聯合國 低收入

上一則

富國俱樂部移動潮 OECD會員國去年湧650萬移民創高

下一則

打點以美外交 內唐亞胡推停戰祝賀川普回鍋白宮

延伸閱讀

拜登外交絕唱 出訪秘魯、巴西遭評「跛腳鴨」

拜登外交絕唱 出訪秘魯、巴西遭評「跛腳鴨」
研究：川普若退出氣候行動只要他國不跟進 影響不大

研究：川普若退出氣候行動只要他國不跟進 影響不大
泛宇集團年度峰會 近600人參與創高

泛宇集團年度峰會 近600人參與創高
華美協進社高管峰會 展望選後美中關係

華美協進社高管峰會 展望選後美中關係

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
川普曾放話上任後要將哈利王子驅逐出境，傳哈利正在緊鑼密鼓找備案。(路透)

川普曾放話要驅逐出境 哈利王子買葡萄牙豪宅「備戰出逃」

2024-11-13 20:36
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑