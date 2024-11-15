川普若退出 他國續減碳 氣候行動衝擊小

美國候任總統人川普 上任後預期將退出全球氣候行動，最新研究顯示，只要其他國家抵抗誘惑，不要鬆懈減碳 行動，川普對全球暖化可能只會有「輕微」影響。

在一項最新的國家氣候計畫分析中，獨立監測機構「氣候行動追蹤」(Climate Action Tracker，CAT)表示，川普若退出綠色轉型行動，在本世紀結束前，可能只會增加全球氣溫攝氏0.04度。

德國 氣候分析研究所(Climate Analytics)的哈爾(Bill Hare)表示，衝擊可能會「真的相當輕微」。

他說：「若僅限於美國，四到五年內對全球氣候行動造成的排放損害，可能是可恢復的。」但他指出，其他國家若利用美國這個全球第二大碳排放國的減排計畫縮水為藉口，而放緩本身的氣候行動，衝擊恐更大。

隨著各國預計將在明年2月底前向聯合國遞交最新改善減排承諾計畫，這點將會更為明朗。哈爾指出，「根本的」問題，將會是中國這個全球最大溫室氣體排放國的反應。

CAT的計畫算出目前的氣候承諾將使得全球在本世紀末升溫攝氏2.6度。過去三年的展望變化相當微小，顯示政府的行動「停滯不前」。

CAT在最新發表的另一項報告中，檢視了最大型溫室氣體排放國的計畫。

占史上溫室氣體排放最大比率的美國表示，2030年以前將把所有產業的溫室氣體排放減少至2005年水準的一半。

CAT表示，為了符合升幅不超過攝氏1.5度，美國碳排量必須在2030年前減少65%，並在2035年降低80%。

中國尚未提出碳排承諾，但必須在2030年以前將碳排放量自2023年的水準減少66%，並在2035年降低78%。

哈爾指出：「如果我們檢視必須快速減少的排放量，就有理由問：這怎麼可能。」哈爾說的是對中國的預測。

「簡短的回答，就是主要因我們可以在幾乎各地的發電產業相當快速地脫碳。我們要做的第一件事就是不再使用煤炭。」