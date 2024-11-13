川普2.0尚未開鍘 WTO稱各國近一年繼續擴大貿易壁壘

WTO 秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。 (歐新社)

世界貿易組織（WTO ）周三表示，截至10月中旬的一年裡，世界各國政府繼續增加進口限制。分析師認為，川普 上台後可能帶來的破壞性政策，中國大陸和墨西哥顯得很危險，而印度和巴西等國則可望成為贏家。

近10年來，各國政府漸漸質疑國際貿易的好處，關稅 和其他壁壘不斷增加。準備二度入主白宮的美國總統當選人川普也表明，要對多國的進口商品提高關稅。

WTO指出，20國集團（G20）已實施了91項限制貿易的措施，其中大多數針對進口。因此，受到限制的商品占全球進口的比率在截至10月的一年內由9.1%升至9.4%。

WTO 秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，這些限制措施加劇了供應短缺，並可能推升通膨。

她說：「G20經濟體必須努力保持市場開放和可預測性，使商品能夠暢通，並促進有助於激勵投資和就業的確定性。」

WTO表示，最近一年新增的出口限制的數量比前一年少，但受影響的貿易規模卻更大。這一年中，許許多多因俄烏戰爭而對食品、動物飼料和化肥施加的限制已經陸續解除。

不過，各國政府一方面繼續擴大貿易限制，但另一方面降低貿易壁壘的措施更多。截至10月中旬，解除限制所涵蓋的貿易總額達到 1.1 兆美元，而新增限制所涵蓋的貿易總額為 8,289 億美元。

展望未來，有經濟學家指出，川普的關稅政策，加上規劃中的減稅等政策，會推高美國商品價格，進而限縮 Fed降息的空間。美元將因此保持強勢，對新興市場帶來程度不一的影響。

美國大學財金教授 Valentina Bruno 說：「美元走強，金融情勢會緊縮，融資貿易和出口變得更複雜且昂貴。」

除了貨幣市場之外，川普早揚言要提高貿易關稅，對於像中國大陸、墨西哥和越南這類依賴出口甚深的國家來說，主要收入來源受到威脅。

中國大陸勢必面臨最大衝擊。川普已承諾對中國進口商品全面徵收 60% 關稅。落果真落實，美國進口商勢必會轉至其他國家採購。

另一方面，有專家表示，美國高關稅可能會使出口大國庫存大增，接著會試圖以更低價格在其他地方出售。結果會導致全球市場上充斥更便宜的商品，有助於降低某些國家的通膨，使當地的其央行能有更大的降息空間，進而促進經濟成長。

分析師點名會因川普政策受惠的國家有印度、阿根廷、巴西。