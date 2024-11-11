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「升溫3℃」警訊 震撼氣候峰會 亞塞拜然開幕聚焦3重點

特派記者王惠英、陳熙文／巴庫報導
聯合國氣候變遷大會(COP29)11日在亞塞拜然的首都巴庫登場，圖為會場入口及倒影。(路透)
聯合國氣候變遷大會(COP29)11日在亞塞拜然的首都巴庫登場，圖為會場入口及倒影。(路透)

願景工程基金會及聯合報長期關注氣候議題，連續第四年派出採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時的國際氣候談判進展，並深入探討對台灣影響。本次採訪由國泰金控擔任共同倡議夥伴，不干預選題與採訪寫作，支持新聞獨立性、一同為氣候危機發聲。

第29屆聯合國氣候變遷大會 (COP29，Conference of the Parties) 於11日起在亞塞拜然首都巴庫 (Baku) 登場，預計持續到22日。

此會尚未召開，但壞消息已經傳來，根據最新排放差距報告，全球2100年平均氣溫將比工業時代前水準高出攝氏三度，這與2015年「巴黎協定」設定控制升溫攝氏1.5度內的目標超出甚多。目前世界平均氣溫升高了攝氏1.3度，就已引發了許多災難性降雨、熱浪和海平面上升。

今年重要議程包括：氣候融資、能源(含氫能)、數位化與氣候行動、人類發展和健康、減少有機廢棄物的甲烷排放、自然與生物多樣性、海洋與沿海地區，以及呼籲各國對都市韌性、旅遊業與水資源採取行動。去年COP28會議達成「轉型脫離所有化石燃料」的承諾，能否有進一步的發展仍有待觀察。

氣候金融是今年氣候峰會的最大焦點。在2009年COP15，已開發國家承諾2020年前每年為發展中國家募集至少1000億美元氣候基金；2022年募集到1159億美元，但距聯合國預估2030年前每年至少需2.4兆美元的融資金額仍有巨大落差。COP29被稱為「金融的締約方會議」(Finance COP)，各國將協商制定新的全球氣候融資目標及相關執行細則。

台灣清華大學科技法律研究所教授范建得指出，有關碳市場的「巴黎協定」第六條是帶動私部門參與氣候融資的主要方法，避免開發中國家落入債務陷阱，可望在COP29中討論具體作法，但同時也要避免「漂綠」問題；另一重點是持續推動「損失和損害基金」的運作，補助全球暖化受害國家與地區。

COP29也是敦促各國根據「巴黎協定」更新國家氣候行動計畫的關鍵時刻，在明年2月前提交的「國家自定貢獻」(NDC)目標中展現減碳雄心，同時要提出國家調適計畫(NAP)。COP29亦將關注綠色能源，共同承諾2030年前全球儲能容量提高為2022年水準的6倍，達到600萬瓩(GW)，以及擴大投資電網。

台灣有多家金融業、科技業、研究機構及民間團體前往COP29現場並分享交流，包括國泰金控、玉山金控、台達電、台灣永續能源研究基金會、產業服務基金會及環境品質文教基金會等。

沙烏地阿拉伯北部炎熱乾燥的焦夫省上月底開始下雪，一處駱駝農場出現積雪。CNBC報...
沙烏地阿拉伯北部炎熱乾燥的焦夫省上月底開始下雪，一處駱駝農場出現積雪。CNBC報導，這是焦夫省史上首見下雪，專家正在討論這種異常天候是否和全球暖化引發氣候變遷有關。(美聯社)

融資 氣候峰會 聯合國

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