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退出巴黎協定？台學者：川普或採不推動、不參與態度

特派記者陳熙文、王惠英／巴庫報導
聯合國氣候變遷大會(COP29)11日在亞塞拜然的首都巴庫登場，峰會前夕，民眾在會場入口拍照。(路透)
聯合國氣候變遷大會(COP29)11日在亞塞拜然的首都巴庫登場，峰會前夕，民眾在會場入口拍照。(路透)

美國前總統、共和黨候選人川普贏得大選，為今年的聯合國氣候變遷峰會(COP29)投下震撼彈。美國是否有可能再度退出「巴黎協定」，學者分析指出，可能性非常大。

據曾經與會者觀察，今年不管是台灣，還是國際上對COP29的討論熱度都不如往昔，認為美國大選鋒芒蓋過大家對氣候峰會的關注度，尤其川普再度贏得總統大位，對於氣候變遷議題的倡議者來說，無疑異常焦慮。

川普在第一任總統任期內，於2017年6月宣布退出美2015年簽訂的「巴黎協定」，認定其協定內容不利於美國的經濟發展，並在2020年11月正式退出；不過，拜登在2020年大選中勝選後，他隨即在隔年宣布重新加入巴黎協定。川普上任後會否維持對巴黎協定的承諾，成了一大疑問。

美國政黨輪替，有沒有可能再次上演出爾反爾、搖擺不定的戲碼？台灣政治大學外交學系教授黃奎博認為，川普對於氣候變遷、淨零減碳等議題的不重視，幾乎是可以預期的。

黃奎博分析，川普基本上仍是一名務實主義者，對於任何選擇的判斷都是利益導向，過去在退出國際協議，或組織都偏向一意孤行，只要不是與金錢、實質利益相關的，就極有可能不做。

根據巴黎協定第28條規定，締約方必須在生效日三年後，方可退出協定。

黃奎博指出，礙於巴黎協定的章程，美國或許無法在短時間內正式退出，但就算不能直接退出，川普只要宣布美國接下來不推動、不參與，形同實質退出，與當年的情況一樣。

美環境學者憂 忙備份資料

據了解，川普上台對於美國國內的環境議題學者也帶來恐慌，特別是領教過川普在任內大砍氣候變遷的研究經費，甚至中斷研究計畫；他們擔心歷史重演，有學者表達憂心，已經開始在積極備份資料，以防萬一。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良則持相對樂觀的角度。他認為，川普的態度的確是極大化美國利益，而非世界利益，不過世界淨零的趨勢已經成形，或許川普會選擇思考，如何在此趨勢下讓美國獲得好處。

川普 氣候變遷 拜登

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