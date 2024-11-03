中國最大噸位海警船6月曾繞釣島 日方警戒

圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）

日媒引述日本 政府相關人士說法報導，在美國派遣海岸防衛隊大型巡邏艦赴亞洲的6月時，中國海警局最大噸位海警船曾繞行釣魚台 列嶼，這種不尋常的行動讓日方持續警戒。

日本讀賣新聞報導，日本政府相關人士透露，美國為強化和日本及菲律賓的合作派遣巡邏艦赴亞洲，作為因應，中國方面今年6月出動最大噸位海警船罕見繞行釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）。

在日美菲等國持續推動合作因應中國強行發展海洋的情況下，圍繞釣魚台列嶼的緊張情勢已然升高，日本政府持續跟美方共享情報進行警戒。

日本政府相關人士指出，負責執政「異常」行動的是舷號2901的中國1萬噸級海警船。海警2901不僅噸位大於日本海上保安廳巡邏船，更配備了堪比軍艦的76砲，在釣魚台列嶼周邊海域航行相當罕見。

海警2901是6月中旬在日本沖繩本島西方約100公里的久米島與釣魚台列嶼赤尾嶼（日方稱大正島）間航行時被發現。

美國基於「自由且開放的印度 太平洋」構想，派遣海岸防衛隊傳奇級巡邏艦韋舍號（Waesche，舷號751）赴亞洲。該艦6月6日在京都舞鶴外海與日本及南韓海巡船隻進行聯合訓練並靠泊韓國，之後再進入位於沖繩縣的美軍軍港靠泊。

就在這個時候，中國海警2901被發現展開罕見行動。韋舍號巡邏艦離開軍港朝南海航行時，海警2901也開始從久米島與赤尾嶼間海域南下。

海警2901隨後改變航向朝西南航行，從日方聲稱的赤尾嶼鄰接區外側掠過，再經釣魚台南側海域沿「日中中間線」（日本認為是與中國專屬經濟海域的分界線，在釣魚台列嶼以西；但中國主張兩國分界線在釣魚台列嶼以東，雙方沒有交集）北上。

喊出「海洋強國」口號的中國，採取派遣海警船及軍艦前往東海與南海的威嚇行動，儘管在釣魚台列嶼周邊海域經常派出最多4艘海警船監視，但海警2901的行動跟過往完全不同，讓日本政府強化警戒。