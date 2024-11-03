我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

中國最大噸位海警船6月曾繞釣島 日方警戒

中央社／東京3日報導
圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）
圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）

日媒引述日本政府相關人士說法報導，在美國派遣海岸防衛隊大型巡邏艦赴亞洲的6月時，中國海警局最大噸位海警船曾繞行釣魚台列嶼，這種不尋常的行動讓日方持續警戒。

日本讀賣新聞報導，日本政府相關人士透露，美國為強化和日本及菲律賓的合作派遣巡邏艦赴亞洲，作為因應，中國方面今年6月出動最大噸位海警船罕見繞行釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）。

在日美菲等國持續推動合作因應中國強行發展海洋的情況下，圍繞釣魚台列嶼的緊張情勢已然升高，日本政府持續跟美方共享情報進行警戒。

日本政府相關人士指出，負責執政「異常」行動的是舷號2901的中國1萬噸級海警船。海警2901不僅噸位大於日本海上保安廳巡邏船，更配備了堪比軍艦的76砲，在釣魚台列嶼周邊海域航行相當罕見。

海警2901是6月中旬在日本沖繩本島西方約100公里的久米島與釣魚台列嶼赤尾嶼（日方稱大正島）間航行時被發現。

美國基於「自由且開放的印度太平洋」構想，派遣海岸防衛隊傳奇級巡邏艦韋舍號（Waesche，舷號751）赴亞洲。該艦6月6日在京都舞鶴外海與日本及南韓海巡船隻進行聯合訓練並靠泊韓國，之後再進入位於沖繩縣的美軍軍港靠泊。

就在這個時候，中國海警2901被發現展開罕見行動。韋舍號巡邏艦離開軍港朝南海航行時，海警2901也開始從久米島與赤尾嶼間海域南下。

海警2901隨後改變航向朝西南航行，從日方聲稱的赤尾嶼鄰接區外側掠過，再經釣魚台南側海域沿「日中中間線」（日本認為是與中國專屬經濟海域的分界線，在釣魚台列嶼以西；但中國主張兩國分界線在釣魚台列嶼以東，雙方沒有交集）北上。

喊出「海洋強國」口號的中國，採取派遣海警船及軍艦前往東海與南海的威嚇行動，儘管在釣魚台列嶼周邊海域經常派出最多4艘海警船監視，但海警2901的行動跟過往完全不同，讓日本政府強化警戒。

釣魚台 日本 印度

上一則

130火箭10無人機襲以色列釀11傷 以軍：真主黨空中主力剩3成

下一則

塞爾維亞火車站屋頂坍塌14死 民眾守夜哀悼

延伸閱讀

日本眾院各黨不過半 國民民主黨擬走中間路線

日本眾院各黨不過半 國民民主黨擬走中間路線
誤觸恐讓皮膚潰爛 日本東京部分公園發現「毒蕈火焰茸」 當局急移除

誤觸恐讓皮膚潰爛 日本東京部分公園發現「毒蕈火焰茸」 當局急移除
日本11／11選首相 石破茂擬分別與在野黨主席會談

日本11／11選首相 石破茂擬分別與在野黨主席會談
遊日本注意 騎腳踏車滑手機最重囚6月 單車酒駕關3年

遊日本注意 騎腳踏車滑手機最重囚6月 單車酒駕關3年

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
圖為伊朗首都德黑蘭一個反以色列和美國的廣告牌看板，左邊是伊朗總統裴澤斯基安、伊朗伊斯蘭革命衛隊軍事指揮官巴蓋里的照片，標註為「老兵」，右邊為拜登總統和以色列總理內唐亞胡，標註「戰爭販子」。(歐新社)

紐時分析：美國在中東角色式微 如今以色列說了算

2024-10-28 09:41
科學家們曾在南非開普敦的Afrigen Biologics和疫苗工廠進行研究。（美聯社）

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

2024-10-31 17:29
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）

日本女網紅為拍片 餐廳露半球問「想吃哪一個」惹議

2024-10-29 20:13
日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退。圖為自民黨總裁石破茂。(路透)

日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

2024-10-28 11:56

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果