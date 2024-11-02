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中俄加強北極地區軍事合作 美特使：釋放令人擔憂信號

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家主席習近平與芬蘭總統史塔布29日在北京人民大會堂會見，此舉被視為在北極事務與中歐溝通方面可能發揮積極作用。（新華社）
中國國家主席習近平與芬蘭總統史塔布29日在北京人民大會堂會見，此舉被視為在北極事務與中歐溝通方面可能發揮積極作用。（新華社）

美國正密切關注中俄在北極區域的軍事活動演變，美國首位北極事務特使斯夫拉加（Michael Sfraga）近日接受路透專訪時表示，中國和俄羅斯在北極地區日益加強的軍事合作令人擔憂。而近日中國國家主席習近平與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）會見，也被中國專家視為積極發展北極事務的信號。

新加坡聯合早報引述路透報導，斯夫拉加近日接受路透專訪時表示，阿拉斯加、北美北極地區是北約的西翼，需要從這個角度來看待北極。美國正密切關注俄羅斯和中國在北極地區日趨增長、複雜的軍事合作，這些合作釋放「令人擔憂的信號」。美國需要考慮安全問題，加強自身聯盟和共同防禦。

美國之音報導，中國國務院總理李強上週在今年8月21日在莫斯科與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）會晤後，中國發表公報指出，在北極問題上，北京和莫斯科承諾加強航運發展、航行安全、極地船舶技術和建造等領域的合作，兩國將「鼓勵兩國企業基於市場化原則積極開展北極航道運輸合作。

斯夫拉加列舉，俄羅斯和中國的轟炸機今年7月曾一同在阿拉斯加海岸附近飛行。今年10月，中俄海警艦艇編隊首次在溝通北冰洋和太平洋的白令海峽進行聯合巡邏。這些活動在國際水域內進行，符合國際法，但中俄轟炸機在阿拉斯加海岸飛行引發美國的安全擔憂。

俄羅斯和美國都是在北極擁有領土的八個國家之一，中國則稱自己是「近北極」國家，擁有在北冰洋開採資源與航行、飛越等權利。俄羅斯和中國近年來加強在北極地區的軍事合作，同時希望在北極開闢一條「冰上絲綢之路」。俄羅斯在西方制裁下尋求向中國輸送更多石油和天然氣，而中國則尋求替代航線以減少對東南亞馬六甲海峽的依賴。

此外，關於習近平與史塔布10月29日會晤，安徽大學歐盟研究中心主任尹建龍在接受俄通社訪問時表示，芬蘭在歐洲地緣政治格局中具有獨特的中立角色，儘管俄烏衝突後該國的立場有所變化，但這不影響中芬合作，特別是在北極事務與中歐溝通方面可能發揮積極作用。

尹建龍補充，芬蘭是北極地區有著重要影響力的國家之一，中國與芬蘭加強合作，對於未來共同推動北極地區的環境保護和航運發展都有積極意義，畢竟隨著全球氣候變暖，許多國家都在探討開通北極海洋運輸航線的可能性。

俄羅斯 習近平 國務院

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