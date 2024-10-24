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Politico：中、俄、北韓、伊朗 新邪惡軸心成形

記者顏伶如／綜合報導

Politico新聞網站分析，中國、俄羅斯伊朗及北韓等威權四國(CRINK)的非正式結盟，儼然成為新的「邪惡軸心」(axis of evil)，迫使北大西洋公約組織(NATO)與印太國家強化關係。

報導指出，CRINK其他國家都配合莫斯科對烏克蘭的血腥侵略，四國沆瀣一氣使得北約被迫與立場一致的印太國家增進關係，來自澳洲、紐西蘭、南韓、日本的資深官員，17日首度參加布魯塞爾的北約國防部長會議。之前的連續三年，這幾個印太國家領袖則以貴賓身分出席北約年度峰會。

北約秘書長呂特(Mark Rutte)17日對媒體表示，澳州、紐西蘭、南韓、日本擴大參與北約，具有高度正面效果，「因為顯而易見的事實就是，印太地區出現的安全威脅與這裡發生的狀況有關係，世界不可能切割開來」。

報導指出，對於俄烏戰爭，俄羅斯經常仰賴盟友協助。伊朗研發的「見證者」(Shahed)自殺式無人機，經常被俄軍用來攻擊烏克蘭城市，伊朗也派出軍事顧問協助俄軍。美國與烏克蘭都指控伊朗提供彈道飛彈給俄羅斯，但被德黑蘭否認。

北韓提供大量火藥與飛彈給俄羅斯，對於在烏克蘭境內進展減緩的俄軍來說，成為重要助力。基輔指出，北韓還出動數以千計軍人參加俄烏戰爭。

雖然中國堅稱沒有提供武器給俄羅斯，華府則說北京暗中援助俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的軍隊。中國向俄羅斯購買能源，中國出口的晶片與其他補給，是莫斯科戰爭機器得以持續運作的關鍵原因。

俄羅斯與中國官員上周在北京碰面，承諾今後將進一步密切合作。過去幾個月，中俄兩國已經幾次舉辦聯合軍演。

基輔雖獲得盟友提供軍援，但武器如何用來攻擊俄羅斯卻訂有限制。

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