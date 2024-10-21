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G7首次防長會 關注解放軍對台軍演

編譯茅毅／綜合報導
G7)國防首長會議19日在義大利那不勒斯召開，聯合聲明關切解放軍最近在台灣周邊軍演。(路透)
G7)國防首長會議19日在義大利那不勒斯召開，聯合聲明關切解放軍最近在台灣周邊軍演。(路透)

七大工業國集團(G7)國防首長會議19日在義大利那不勒斯召開，這是G7於1975年成立來的首度防長會議，聯合聲明涵蓋挺烏、中東、非洲、印太及國防準備五大項，涉台部分包括重申維持台海和平穩定對國際安全繁榮不可或缺，以及對挑釁行動的關切，尤其是解放軍最近在台灣周邊軍演。

但G7國家對既定的一個中國政策基本立場未變，並呼籲和平解決兩岸議題。該聲明也提到嚴重關切東、南海情勢，並重申強烈反對任何透過武力或脅迫片面改變現狀的企圖，包含海、空域。

印太部分，G7確認對自由開放印太的承諾、基於法治與支持不訴諸使用武力或威脅動武的和平解決爭端原則，同時明言印太地區是全球成長、地緣政治發展及軍事平衡的中心。

防長奧斯丁日本新防衛大臣中谷元也在場邊首次進行雙邊會談，兩人代表美日又一次確認台海和平穩定的重要性，並對中國與俄羅斯在日本周邊的軍事動向均有強烈危機感，也一致反對企圖藉由武力及脅迫片面改變現狀。兩人另同意加快商討強化日本自衛隊和美軍的指管機制合作。

日本共同社引述奧斯丁報導，他提到美方透過核武等協防日本的延伸嚇阻承諾毫不動搖。

日本 G7 奧斯丁

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