我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩停火能阻伊朗報復以色列 拜登：這是我的期望

謊報居住地 小羅勃甘迺迪無法被列入紐約州選票

3天大龍鳳胎遇以色列空襲罹難 加薩男報戶口接獲噩耗崩潰

編譯盧思綸／即時報導
加薩男子克姆桑在報戶口路上接獲噩耗，妻子與新生龍鳳胎遭遇以色列空襲罹難，圖為克姆桑（中）在13日葬禮畫面。(美聯社)
加薩男子克姆桑在報戶口路上接獲噩耗，妻子與新生龍鳳胎遭遇以色列空襲罹難，圖為克姆桑（中）在13日葬禮畫面。(美聯社)

以哈戰爭至今進入第10個月，以色列國防軍日前空襲加薩中部造成23人喪生，一名初為人父的加薩男子在報戶口的路上，接到家中僅3天大的龍鳳胎與妻子遇襲罹難的噩耗，難以置信的他當局衛生官員讓他見至親最後一面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克姆桑（Mohammad Abu Al Qumsan）與妻子祖瑪娜（Jumana）去年7月新婚，為了保護孕妻、躲避戰火搬到中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）。

不料，一雙龍鳳胎，埃索（Aysal）與埃瑟（Aser）出生僅僅3天，克姆桑在報戶口的路上接到電話通知說妻子與兒女遭遇空襲罹難。

而幾天前，祖瑪娜才在臉書開心發文喜獲龍鳳胎，稱這對子女是「奇蹟」。

拿著小孩出生證明的克姆桑不敢置信、兩眼呆滯，癱軟在艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）院子，哭求衛生官員讓他見至親的最後一面，「我求你，我求你，讓我見他們。她才剛生完孩子，求你讓我見她一面」。

後來克姆桑跪在覆著白布的嬰兒屍體旁，準備為孩子進行伊斯蘭喪葬儀式。

以哈戰爭爆發後，以色列持續對加薩採取軍事行動，造成4萬名巴勒斯坦人喪生，其中超過1萬6400名孩童罹難，當中有115名是新生兒。

加薩 以色列 巴勒斯坦

上一則

最快15日解除 日氣象廳偵測到「深層低頻地震」 續發南海海槽警告

下一則

加薩停火能阻伊朗報復以色列 拜登：這是我的期望

延伸閱讀

伊朗官員：加薩停火 能阻直接報復以色列

伊朗官員：加薩停火 能阻直接報復以色列
美再批准對以色列200億元軍售 五角大廈重申協防承諾

美再批准對以色列200億元軍售 五角大廈重申協防承諾
傅聰：以色列襲擊學校釀百死令人髮指 讓兩百萬人餓死言論駭人聽聞

傅聰：以色列襲擊學校釀百死令人髮指 讓兩百萬人餓死言論駭人聽聞
伊朗高官：若達成加薩停火談判 可延阻報復以色列

伊朗高官：若達成加薩停火談判 可延阻報復以色列

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕