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伊朗高官：若達成加薩停火談判 可延阻報復以色列

編譯徐榆涵／即時報導
伊朗高官透露，唯有達成本周預定進行的加薩停火談判，才能延阻伊朗要對以色列採取的直接報復行動。(歐新社)
伊朗高官透露，唯有達成本周預定進行的加薩停火談判，才能延阻伊朗要對以色列採取的直接報復行動。(歐新社)

路透援引三名伊朗高階官員說法報導，唯有達成本周預定進行的加薩停火談判，才能阻止，或者至少在談判期間拖延伊朗要對以色列採取的直接報復行動。伊朗甚至可能首度派代表，參加本次的加薩停火談判。

哈瑪斯領導人哈尼雅上月底在德黑蘭遇刺，伊朗歸咎於以色列並誓言嚴厲報復。以色列既未證實亦未否認參與該次行動。中東緊張情勢一觸即發，美國海軍已向中東部署軍艦艦，加強以色列防禦。

其中一位消息人士、一名高階伊朗安全官員表示，如果加薩談判失敗，或者伊朗認為以色列在拖延談判，伊朗將與其盟友如真主黨發動直接攻擊。消息人士並未透露伊朗會允許談判進行多長時間才會做出回應。

報導指出，伊朗近日已與西方國家和美國展開密集對話，討論如何調整報復行動，避免引發全面大戰。

美國駐土耳其大使13日發表的評論中證實，華府正在要求盟國幫助說服伊朗降低緊張局勢。停火談判預計於15日在埃及或卡達進行。

伊朗駐聯合國使團在9日的聲明中表示：「我們希望我們的（攻擊）回應，能在不損害潛在停火可能性的情況下及時執行。」伊朗外交部13日則強硬說，要求伊朗保持克制的呼籲「違背國際法的原則」。

兩名消息人士透露，伊朗正考慮派一名代表加入談判，倘若成真，將是加薩爆發戰爭以來首見。據稱該名代表不會直接參與會議，而是在談判期間以幕後方式進行討論，以保持「與美國的外交溝通」。

伊朗經濟學家兼政經分析家雷拉茲（Saeed Laylaz）認為，國家領導人目前熱衷於實現加薩停火，此前伊朗並未參與和平進程，但此刻準備發揮「關鍵作用」。

華府、卡達和埃及的官員，並未立即回應伊朗是否會在談判中扮演間接角色。

兩名與黎巴嫩真主黨關係密切的高階消息人士表示，德黑蘭將給談判一個機會，但不會放棄其報復的意圖。其中一位消息人士說，加薩的停火將為伊朗提供理由，以進行一個更小的「象徵性」回應攻擊。

伊朗 加薩 以色列

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