中朝關係生變？分析：金正恩訪俄後 中國驅趕北韓勞工

北韓與中國的關係是否生變，近期受到各界關注。（路透）

儘管中國官方堅稱中朝關係依舊牢固，韓媒和部份專家卻認為，2023年9月朝鮮（台灣稱「北韓 」）領導人金正恩 訪俄並與俄羅斯 總統普亭會談後，一些跡象表明中朝關係似乎出現了微妙變化。

據新加坡聯合早報報導，早前，多家南韓媒體報導，為紀念金正恩2018年5月訪問大連時與中國國家主席習近平在棒棰島海灘散步而留下的「銅腳印」，今年5月已消失。「銅腳印」原本的位置被柏油覆蓋鋪平，現已看不到任何蹤跡。

南韓《中央日報》則指出，7月初，中國要求將境內的北韓勞工全部遣返回國，而北韓正著手將部份在中國以發動網路攻擊賺取外匯的資訊技術勞工轉移到俄羅斯。海外勞工是北韓賺取外匯的重要渠道，也是金正恩維繫國內政權的根基。

南韓《東亞日報》分析，中國遣返朝鮮勞工是對北韓與俄羅斯保持密切關係表達不滿，並試圖通過打擊北韓政權的核心資金來源來施壓。這顯示中朝關係惡化。

《中央日報》也引述消息人士稱，金正恩下令在中國工作的北韓外交官「不要看中國臉色」。這一指示是在普亭6月訪北韓並簽署「全面戰略夥伴關係條約」後下達。北韓也加強了對境內華僑的控制，限制他們離開居住地，並限制北韓居民與華僑家庭的接觸。

7月27日晚上，平壤紀念朝鮮戰爭停戰71周年的活動上，未發現中國駐北韓大使身影，而俄羅斯、越南和古巴駐北韓大使均有出席，也引發揣測。

有觀點認為，中國可能對北韓與俄羅斯的關係過於緊密感到不滿，並通過缺席停戰紀念活動間接表達不悅。在北韓對北京提出的要求，如緩解對北韓制裁或提供軍事技術支援達成前，中朝關係可能會暫時出現一定程度的疏遠。

但也有專家指出，朝中關係的變化不應被過度解讀，因為中朝兩國在經貿和戰略上的依存度依然極高，特別是中國在北韓的對外貿易中佔據主導地位。

峨山政策研究院首席研究員車斗鉉指出，「朝中關係只是不見得像朝俄那麼迅速靠攏而已，並不意味朝鮮放棄了與中國的關係，只追求與俄羅斯的緊密關係。尤其是考慮到朝中經貿關係，俄羅斯無法取代中國。」

北韓過去的外交策略是在大國之間尋找平衡點，以確保自身政權的穩定和安全。雖然目前一些跡象表明中朝關係出現波動，但如果朝俄合作未能滿足朝鮮的預期，或因外部因素，如美國的壓力導致北韓在國際上愈發被孤立，不排除在未來某個時候，金正恩會再乘坐火車訪問中國，說「大哥，我回來了」。