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重申兩國方案 傅聰：加薩衝突停火談判不能沒有限期

記者陳湘瑾／即時報導
中國常駐聯合國代表傅聰。（取自觀察者網）
中國常駐聯合國代表傅聰。（取自觀察者網）

中國常駐聯合國代表傅聰26日在安理會巴以問題公開會上發言時表示，加薩衝突停火談判不能沒有限期，拯救生命刻不容緩，緩解人道災難不容拖延。敦促以色列立即停止在加薩的一切軍事行動，敦促美國對以色列施加更大壓力，推動盡早實現停火。

據新華社報導，傅聰指出，加薩衝突已延宕9個多月，前所未有的人道災難不斷加劇，近4萬無辜平民喪生，國際法和國際人道法底線屢屢遭到突破。安理會第2735號決議已通過近2個月。有關國家口口聲聲稱停火談判正在進行，但過去2個月，以色列還在持續展開大規模軍事行動。平民的生命不應成為談判籌碼，軍事進攻不會為解救人質創造條件。

傅聰重申，落實「兩國方案」是解決巴以問題的唯一可行出路。約旦河西岸定居點活動違反國際法和安理會決議，侵蝕「兩國方案」基礎，中方對此堅決反對。中方堅定支持巴勒斯坦實現獨立建國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，就落實「兩國方案」制定時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題回到政治解決的正確軌道上來。

傅聰強調，加薩衝突的負面外溢影響不斷擴散，地區衝突多點共振。放任戰火繼續蔓延、動蕩持續擴大，只會引發吞噬整個地區的浩劫。呼籲所有各方保持冷靜克制，避免採取加劇緊張局勢的行動。中方願同國際社會一道，為早日平息加沙戰火、緩解災難、落實「兩國方案」，實現巴以和平共處，中東長治久安作出不懈努力。

「兩國方案」是指建立獨立的巴勒斯坦國，與以色列實現持久和平共處的方案。北京認為，以巴兩國共存是解決中東問題最佳、且是唯一的途徑。中國國家主席習近平今年5月參與「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議開幕時曾表示，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的「巴勒斯坦國」，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。

巴勒斯坦 加薩 以色列

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