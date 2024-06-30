我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

美日韓聯合軍演 北韓批已成「亞洲版北約」

中央社／首爾30日即時報導
美日韓27日展開名為「自由刀刃」（Freedom Edge）大規模聯合軍事演習。（美聯社）
美日韓27日展開名為「自由刀刃」（Freedom Edge）大規模聯合軍事演習。（美聯社）

北韓官方媒體30日報導，北韓批評南韓日本和美國本月舉行的聯合軍事演習，說這類軍演表明這3國關係已發展成「亞洲版的北大西洋公約組織（NATO）」。

路透報導，這3國27日展開名為「自由刀刃」（Freedom Edge）大規模聯合軍事演習，美國核動力潛艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、日本護衛艦愛宕號（JS Atago）以及南韓KF-16戰機組都將參與其中，將聚焦於彈道飛彈、防空、反潛作戰以及網路防禦訓練。

美日韓領袖去年舉行三方峰會，並同意每年舉行聯合軍演，在面對平壤核武威脅及中國持續擴張區域影響力之際展現團結。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部在聲明中表示，平壤不會忽視美國及其盟國領導的軍事集團的壯大，並將以積極和壓倒性的反應來保護區域和平。

北韓外交部表示，華盛頓正繼續努力將南韓和日本加入北約，還說南韓試圖向烏克蘭供應武器就是這項努力的一個例子。

南韓和美國指控北韓向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的武器。俄羅斯和北韓都否認有此類交易。

北韓 南韓 日本

上一則

以哈停火協議卡在關鍵第8條 傳美方「重新措辭」讓雙方點頭

下一則

釜山「滅絕中」？南韓首個超老化都市 65歲以上人口近1/4

延伸閱讀

南韓電池廠大火17位中國公民身亡 王毅要求「盡快查明事故原因」

南韓電池廠大火17位中國公民身亡 王毅要求「盡快查明事故原因」
環太平洋演習 南韓海軍出動「2飛彈驅逐艦」遠洋作戰重要一環

環太平洋演習 南韓海軍出動「2飛彈驅逐艦」遠洋作戰重要一環
北韓宣稱成功試射多彈頭飛彈 南韓公開影像駁斥

北韓宣稱成功試射多彈頭飛彈 南韓公開影像駁斥
聽南韓歌、新婚穿白紗都是「反動行為」 脫北者目睹青年遭公開處死

聽南韓歌、新婚穿白紗都是「反動行為」 脫北者目睹青年遭公開處死

熱門新聞

網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰