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以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步

編譯徐榆涵／即時報導
以色列國防部長加蘭特表示，如果停火及釋放人質談判失敗，以軍將深入拉法採取行動，直到拉法和整個加薩地帶的哈瑪斯軍隊被「消滅」為止。(路透)
以色列國防部長加蘭特表示，如果停火及釋放人質談判失敗，以軍將深入拉法採取行動，直到拉法和整個加薩地帶的哈瑪斯軍隊被「消滅」為止。(路透)

以色列軍隊7日出動戰車，控制及關閉連接埃及和加薩的拉法關卡，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，如果停火及釋放人質談判失敗，以軍將深入拉法採取行動，直到拉法和整個加薩地帶的哈瑪斯軍隊被「消滅」為止。

加蘭特指出，占領拉法關卡是瓦解哈瑪斯最後4個旅的任務開端。

以色列總理內唐亞胡也發布影片稱，拉法行動目的是帶回人質並消滅哈瑪斯，並指從先前人質釋放的經驗已證明，對哈瑪斯施加軍事壓力是人質返家的先決條件。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，以軍只是採取有限度行動，目的是切斷哈瑪斯的武器和資金走私渠道，並非全面入侵拉法。

加薩衛生部表示，過去24小時內，以色列在該地區發動的攻擊已造成54名巴勒斯坦人死亡、96人受傷。

在瑞士日內瓦的聯合國人道主義事務協調廳發言人指，根據國際法，民眾必須有足夠時間準備撤離，並有安全路線前往安全地區獲得援助，但拉法的情況絕非如此，當地民眾正被恐慌及絕望籠罩。

據傳以色列對拉法的行動，是為了對哈瑪斯施壓，迫使哈瑪斯同意達成停火和釋放人質的協議。

哈瑪斯 以色列 加薩

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