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以、烏「待遇大不同」？美：不與俄交戰 避免第3次世界大戰

編譯徐榆涵／即時報導
美國國務院發言人米勒16日表示，美國與烏克蘭的關係和與以色列「完全不同」，美國不會與俄國直接交戰，以避免發生第三次世界大戰。(美聯社)
美國國務院發言人米勒16日表示，美國與烏克蘭的關係和與以色列「完全不同」，美國不會與俄國直接交戰，以避免發生第三次世界大戰。(美聯社)

美英等國日前出動戰機，協助以色列攔截伊朗發射的飛彈和無人機，令烏克蘭總統澤倫斯基心裡很不是滋味。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）16日被問及相關問題時說，美國與烏克蘭的關係和與以色列「完全不同」，美國不會與俄國直接交戰，以避免發生第三次世界大戰。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，美國、英國和法國等14日出動戰機，幫助以色列抵禦伊朗大規模空襲後，烏克蘭也要求西方盟友在對俄羅斯戰爭中能提供更直接支持。

然而，儘管美國政府2年多來持續軍援烏克蘭，但華府並未派遣美軍前往東歐作戰，且似乎也不會輕易跨越這條線。

美國國務院發言人米勒16日在例行記者會上時回應媒體提問，稱「就安全夥伴關係而言，我們與以色列的關係可追溯到數十年前，我們與以色列有數十年之久的安全夥伴關係，我們一直提供他們直接軍事援助」，「以色列是美國的主要非北約（NATO）盟邦，烏克蘭的情況不同，直到在這場衝突爆發前幾個月，我們與他們並沒有那種協議」。

米勒指出，美國自烏俄戰爭以來，提供烏克蘭自衛所需軍備，包括愛國者防空系統等，所做所為眾所皆知，「他們能夠如此成功地抵擋俄國一波波的攻擊，很大一部分是因為我們提供的那些防空系統」。

他說，「我們與俄國並不處於直接軍事衝突，這種情況會需要美國飛機在烏克蘭上空回應俄國攻擊。我們不會與俄國發生直接武裝衝突，美國總統已經非常清楚表明這一點。我想，美俄之間不發生直接武裝衝突，符合美國人民的利益，因為我們不希望發生第三次世界大戰」。

米勒強調，美國「充分致力於保護烏克蘭」，過去兩年已經證明這一點，他呼籲美國國會通過追加援烏預算，讓美國能提供烏克蘭迫切需要的更多武器裝備。

烏克蘭 以色列 俄國

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