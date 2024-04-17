我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

女連續40天只喝柳橙汁「身心靈受益」 營養師警告有致死可能

將對拉法出手？以軍增派兵力守加薩外圍 傳參謀總長批准行動指導原則

編譯盧思綸／即時報導
以色列《晚禱報》17日報導指出國防軍在加薩周邊增派砲兵和裝甲運兵車，恐怕打算對南部城市拉法採取威脅已久的地面進攻。目前至少140萬名巴勒斯坦人在拉法尋求庇護。(路透)
以色列《晚禱報》17日報導指出國防軍在加薩周邊增派砲兵和裝甲運兵車，恐怕打算對南部城市拉法採取威脅已久的地面進攻。目前至少140萬名巴勒斯坦人在拉法尋求庇護。(路透)

以色列國防軍甫於16日證實購入4萬頂帳篷用於撤離巴勒斯坦平民，隔天以色列《晚禱報》稱國防軍在加薩周邊增派砲兵和裝甲運兵車，恐怕打算對南部城市拉法採取威脅已久的地面進攻，目前至少140萬名巴勒斯坦人在拉法尋求庇護。

以色列日報《晚禱報》17日報導，國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）已經批准「行動指導原則」，部隊全面進入戒備狀態。對此國防軍拒絕置評。

國防軍才在16日證實購入4萬頂帳篷，準備撤離拉法成千上萬流離失所的巴勒斯坦人。

拉法是加薩全境僅存一處國防軍尚未大舉揮兵的地區。

《晚禱報》亦指出，最新一波行動將首先側重確保加薩北部和中部的安全，尤其是中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）。

以色列8日宣布從南加薩大舉撤兵，只留一個旅的兵力看守軍事通道扎里姆走廊（Netzarim Corridor）。不過當地巴勒斯坦人表示，以色列地面部隊本周再度出現在加薩北部。

以色列數周以來頻頻表示將對拉法出手，不過目前尚未傳出強烈地面行動，而以美國為首的以色列盟友不斷表達反對。

以色列 加薩 巴勒斯坦

上一則

以、烏「待遇大不同」？美：不與俄交戰 避免第3次世界大戰

下一則

回不去了還是不回去？哈利王子將主要居住地改成美國

延伸閱讀

英國外相卡麥隆：以色列已決定報復伊朗

英國外相卡麥隆：以色列已決定報復伊朗
蕭美琴接見以色列國會訪團 深化雙方交流

蕭美琴接見以色列國會訪團 深化雙方交流
伊朗總統警告以色列：最微小攻擊將遇大規模嚴厲回應

伊朗總統警告以色列：最微小攻擊將遇大規模嚴厲回應
以色列音樂祭去年遭哈瑪斯血洗 倖存者悲吐「近50人自殺」

以色列音樂祭去年遭哈瑪斯血洗 倖存者悲吐「近50人自殺」

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
離婚半年...章子怡再登坎城影展 汪峰賣音箱？

離婚半年...章子怡再登坎城影展 汪峰賣音箱？
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體