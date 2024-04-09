中國籍記者被控「威脅國家安全」遭瑞典驅逐 恐衝擊兩國關係

圖為「北歐綠色郵報」的社長、主編陳雪霏。（取自北歐綠色郵報網）

瑞典 媒體指出，斯德哥爾摩當局近期將一名居住在當地逾20年，且已與瑞典籍男子結婚生子的中國籍女記者永久驅逐出境。該名女記者被指與中國駐瑞典使館長期合作，並配合中國進行統戰等宣傳工作，對瑞典國安構成威脅。瑞典媒體警告，儘管各方皆盼以「安靜」的方式處理此一驅逐事件，但此次陳姓記者案可能會對中瑞雙邊關係產生更嚴重的影響。

據瑞典電視台（SVT）與哥德堡郵報（GP）合作的「Uppdrag」文件審查報導顯示，瑞典安全局去年10月依「特定外國人士管控法」逮捕該名女記者。瑞典司法部 長斯特莫（Gunnar Strömmer）於上周簽署移民委員會決定，將這名中國女記者驅逐出境，且終身不得再入境瑞典。

儘管當局並未透露該名記者的詳細資訊，但瑞典「Kinamedia」指出，該名遭永久驅逐的記者為現年57歲的瑞典華文網路媒體「北歐綠色郵報網」社長、主編陳雪霏（Chen Xuefei），夫姓為阿塞森（Axelsson）。陳雪霏在在瑞典已居住20年並擁有居留證，且育有一子。

瑞典司法部表示，該名記者被發現以「綠郵報」編輯的身分與中國情報官員及中國大使館長期密切合作，發動宣傳攻勢。據瑞典國家中國中心去年一份報告顯示，綠郵報因其發布的內容而獲得大使館的報酬。此外，綠郵報的大部分資料來自其與中國官方媒體、共產黨機關及瑞典統戰組織有聯繫的參與者合作。

SVT還稱，該名記者也曾在瑞典境內巡迴舉辦一系列「照片展」和其他活動，通常以大幅報導企圖「洗白」中國在新疆成立集中營、強迫勞動維吾爾人的訊息為重點。

挪威廣播公司（NRK）指，該名記者也曾在挪威和丹麥、芬蘭和冰島等北歐國家從事新聞工作。香港星島日報表示，陳雪霏還曾訪問過南非前總統曼德拉。

該名記者的律師卡德柳（Leutrim Kadriu）稱，他的當事人不認為自己對瑞典構成威脅。「我很難透露具體細節，因為攸關國家安全，許多事情都是機密。」

有分析直言，陳雪霏在這次事件中面臨的是驅逐出境，並且被拘留半年。「在中國政府越來越注重保護中國公民的海外利益之際，這並不是一件可能被忽視的事情。」SVT認為，雖各方皆盼以「安靜」的方式處理這次驅逐事件，但陳姓記者案仍可能對中瑞雙邊關係產生更嚴重的影響。目前，北京當局尚未對此做出回應。

另，法廣網提到，瑞典對中國「記者」的影響力甚至情報行動都並不陌生。此前，瑞典也曾驅逐過中國「記者」，經調查這些人都直接牽涉到「情報間諜 」行動，而且還因有騷擾在瑞典的中國移民等情形而遭驅逐。