中國籍記者被控「威脅國家安全」遭瑞典驅逐 恐衝擊兩國關係
瑞典媒體指出，斯德哥爾摩當局近期將一名居住在當地逾20年，且已與瑞典籍男子結婚生子的中國籍女記者永久驅逐出境。該名女記者被指與中國駐瑞典使館長期合作，並配合中國進行統戰等宣傳工作，對瑞典國安構成威脅。瑞典媒體警告，儘管各方皆盼以「安靜」的方式處理此一驅逐事件，但此次陳姓記者案可能會對中瑞雙邊關係產生更嚴重的影響。
據瑞典電視台（SVT）與哥德堡郵報（GP）合作的「Uppdrag」文件審查報導顯示，瑞典安全局去年10月依「特定外國人士管控法」逮捕該名女記者。瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strömmer）於上周簽署移民委員會決定，將這名中國女記者驅逐出境，且終身不得再入境瑞典。
儘管當局並未透露該名記者的詳細資訊，但瑞典「Kinamedia」指出，該名遭永久驅逐的記者為現年57歲的瑞典華文網路媒體「北歐綠色郵報網」社長、主編陳雪霏（Chen Xuefei），夫姓為阿塞森（Axelsson）。陳雪霏在在瑞典已居住20年並擁有居留證，且育有一子。
瑞典司法部表示，該名記者被發現以「綠郵報」編輯的身分與中國情報官員及中國大使館長期密切合作，發動宣傳攻勢。據瑞典國家中國中心去年一份報告顯示，綠郵報因其發布的內容而獲得大使館的報酬。此外，綠郵報的大部分資料來自其與中國官方媒體、共產黨機關及瑞典統戰組織有聯繫的參與者合作。
SVT還稱，該名記者也曾在瑞典境內巡迴舉辦一系列「照片展」和其他活動，通常以大幅報導企圖「洗白」中國在新疆成立集中營、強迫勞動維吾爾人的訊息為重點。
挪威廣播公司（NRK）指，該名記者也曾在挪威和丹麥、芬蘭和冰島等北歐國家從事新聞工作。香港星島日報表示，陳雪霏還曾訪問過南非前總統曼德拉。
該名記者的律師卡德柳（Leutrim Kadriu）稱，他的當事人不認為自己對瑞典構成威脅。「我很難透露具體細節，因為攸關國家安全，許多事情都是機密。」
有分析直言，陳雪霏在這次事件中面臨的是驅逐出境，並且被拘留半年。「在中國政府越來越注重保護中國公民的海外利益之際，這並不是一件可能被忽視的事情。」SVT認為，雖各方皆盼以「安靜」的方式處理這次驅逐事件，但陳姓記者案仍可能對中瑞雙邊關係產生更嚴重的影響。目前，北京當局尚未對此做出回應。
另，法廣網提到，瑞典對中國「記者」的影響力甚至情報行動都並不陌生。此前，瑞典也曾驅逐過中國「記者」，經調查這些人都直接牽涉到「情報間諜」行動，而且還因有騷擾在瑞典的中國移民等情形而遭驅逐。
事實上，早在2010年，人民日報一特派記者就因參與針對海外維吾爾人的難民間諜活動而被瑞典驅逐。同時，有不少中國「記者」也被指控參與2020年在瑞典曝光的針對瑞典藏人社群的難民間諜案。
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