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美官員：北加薩很可能出現饑荒 援助物資卡車稀缺

中央社華盛頓29日綜合外電報導
美國官員表示，加薩走廊（Gaza Strip）北部部分地區很可能出現饑荒。（歐新社）
美國官員表示，加薩走廊（Gaza Strip）北部部分地區很可能出現饑荒。（歐新社）

美國國務院一名高階官員今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）北部部分地區很可能出現饑荒，並補充說卡車稀缺是向以色列圍困下的加薩走廊提供更多援助的阻礙。

這位匿名官員對路透社表示：「雖然我們可以自信地說，饑荒在南部和中部是重大風險，但並不存在，不過在北部，饑荒既是風險，也很可能至少存在於某些地區。」

聯合國警告，加薩正面臨饑荒，且加薩各地獲得援助和分發援助方面存在「巨大障礙」。美國官員坦言加薩正面臨人道災難，但很少有人對饑荒風險進行評估。

本月稍早，在聯合國支持下發布的糧食安全評估報告警告，半數加薩人正處於「災難性」饑餓狀態，預估饑荒可能於今年5月席捲加薩走廊北部，且可能在7月擴散到各地。

這名美國國務院官員表示，限制援助分發的最大問題之一是卡車稀缺。

這位官員表示：「現在已經快到極限了。加薩沒有更多的卡車可以從克瑞沙洛（Kerem Shalom）、拉法（Rafah）或96號門裝載食物。」他指的是進入加薩的各個過境點。

這位官員表示，美國正在與其合作夥伴和國際社會合作，協助採購或幫聯合國添購卡車，用於分發援助物資。

這位官員指出，加薩南部和中部的情況有所改善，北部也略有改善。由於上個月整個地區的犯罪活動和違法行為增加，援助卡車很難到達加薩北部。

這位官員表示，加薩南部和中部每天分發援助物資的卡車數量已接近200輛，比一個月前還多，但還需要更多。

加薩 聯合國 國務院

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